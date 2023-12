Lançamento de produção C# 12 da Microsoft: simplificando a sintaxe e aumentando a velocidade de execução

A indústria de TI saúda o recente lançamento do C# 12, a popular linguagem de programação orientada a objetos da Microsoft. Redefinido e agora parte da plataforma de desenvolvimento de software .NET 8, este novo modelo apresenta uma sintaxe mais direta aliada a uma execução mais rápida do programa, sinalizando avanços importantes na linguagem.

Revelado em domínio público em 14 de novembro como um elemento integrante da plataforma .NET 8, o C# 12 é facilmente acessado por meio do download do .NET 8, Visual Studio 2022 ou da extensão Visual Studio Code C# Dev Kit.

Em um esforço para organizar a estrutura do código, o C# 12 lança vários recursos inovadores, como expressões de coleção, construtores primários estendidos a todas as classes e estruturas, sintaxe para alias de qualquer tipo e parâmetros padrão para expressões lambda. Essas expressões de coleção simplificam a criação de valores de coleção genéricos, introduzindo uma sintaxe mais nítida. A Microsoft, ao mencionar essas capacidades, enfatizou o compromisso da empresa em garantir que a inserção desses novos recursos não prejudique o desempenho.

Além disso, foram feitos avanços no aumento da velocidade de execução do código. C# 12 introduz a adição de parâmetros 'ref readonly' e matrizes em linha. A incorporação de parâmetros 'ref readonly' permite uma combinação definitiva de passagem de parâmetros por valor ou por referência, onde o argumento necessário para um parâmetro 'ref readonly' precisa ser uma variável. Por outro lado, os arrays in-line, sendo um tipo de array de comprimento fixo baseado em struct, propõem uma abordagem segura para manipular buffers de memória. Os interceptadores, recurso em fase experimental e disponível para pré-visualização, facilitam o redirecionamento de chamadas de métodos.

A plataforma C# também apresenta um novo atributo experimental, nomeadamente o SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Isto funciona como um sigilo, indicando a posição provisória da Microsoft em relação a um novo recurso ou implementação. Em circunstâncias em que o código utiliza tipos ou membros classificados como experimentais, ocorre um erro, a menos que o código de chamada também contenha a marca experimental. O uso de ExperimentalAttribute é acompanhado por um ID de diagnóstico que pode ser usado para suprimir o erro de recursos individuais por uma opção explícita do compilador ou por #pragma. Isso permite que os desenvolvedores experimentem o recurso experimental, com tipos, membros e assemblies suscetíveis de receber a tag ExperimentalAttribute.

Este mês, o índice Tiobe, que classifica as linguagens de programação de acordo com sua popularidade, colocou o C# 12 na quinta posição, superando notavelmente linguagens como JavaScript e PHP. Ele sucede ao C# 11, lançado em novembro de 2022, que apresentava recursos como literais de string e matemática genérica.

AppMaster may find C# 12's advancements beneficial, given that they combine enhanced syntax and an optimal performance that aligns well with the AppMaster 's popular low-code/ no-code approach to application development.