Microsoft の C# 12 製品リリース: 構文の合理化と実行速度の向上

IT 業界は、Microsoft の人気のオブジェクト指向プログラミング言語である C# 12 の最近の発売を歓迎しています。再定義され、.NET 8 ソフトウェア開発プラットフォームの一部となったこの新しいモデルは、より簡単な構文とより迅速なプログラム実行を提供し、言語の重要な進歩を示しています。

.NET 8 プラットフォームの不可欠な要素として 11 月 14 日にパブリック ドメインで公開された C# 12 は、.NET 8、 Visual Studio 2022 、またはVisual Studio Code C# Dev Kit拡張機能のダウンロードを通じて簡単にアクセスできます。

コード構造を整理するために、C# 12 では、コレクション式、すべてのクラスと構造体に拡張されたプライマリ コンストラクター、任意の型のエイリアスを作成する構文、ラムダ式の既定のパラメーターなど、いくつかの革新的な機能が展開されています。これらのコレクション式は、より明確な構文を導入することにより、汎用コレクション値の作成を簡素化します。 Microsoft は、これらの機能について言及しながら、これらの新機能の追加によってパフォーマンスが妨げられないようにするという同社の取り組みを強調しました。

さらに、コードの実行速度も向上しました。 C# 12 では、「ref readonly」パラメーターとインライン配列が追加されました。 「ref readonly」パラメータを組み込むと、値または参照によってパラメータを渡す究極の組み合わせが可能になります。「ref readonly」パラメータの必須引数は変数である必要があります。一方、インライン配列は構造体ベースの固定長配列タイプであり、メモリ バッファを操作するための安全なアプローチを提案します。インターセプターは実験段階にありプレビューで利用できる機能であり、メソッド呼び出しのリダイレクトを容易にします。

C# プラットフォームには、 SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttributeという新しい実験的な属性も用意されています。これは、新しい機能や実装に対する Microsoft の暫定的なスタンスを示す印として機能します。コードが実験的として分類された型またはメンバーを利用する状況では、呼び出し元のコードにも実験的マークが付けられていない限り、エラーが発生します。 ExperimentalAttribute の使用には、明示的なコンパイラ オプションまたは #pragma によって個々の機能のエラーを抑制するために使用できる診断 ID が伴います。これにより、開発者は、ExperimentalAttribute タグを受け取りやすい型、メンバー、アセンブリを使用して実験的機能を試すことができます。

今月、人気度に応じてプログラミング言語をランク付けする Tiobe インデックスでは、C# 12 が 5 位にランクされ、特に JavaScript や PHP などの言語を上回りました。これは、文字列リテラルや汎用数学などの機能を備えた 2022 年 11 月にリリースされた C# 11 の後継です。

