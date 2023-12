الإصدار الإنتاجي لـ C# 12 من Microsoft: تبسيط بناء الجملة وتعزيز سرعة التنفيذ

ترحب صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإطلاق الأخير للغة C# 12، وهي لغة البرمجة الموجهة للكائنات والمحبوبة لدى Microsoft. تم إعادة تعريف هذا النموذج الجديد وأصبح الآن جزءًا من منصة تطوير برمجيات .NET 8، ويقدم بناء جملة أكثر وضوحًا مقترنًا بتنفيذ أسرع للبرنامج، مما يشير إلى التطورات الرئيسية في اللغة.

تم الكشف عنه في الملكية العامة في 14 نوفمبر باعتباره جزءًا لا يتجزأ من النظام الأساسي .NET 8، ويمكن الوصول إلى C# 12 بسهولة عبر تنزيل .NET 8 أو Visual Studio 2022 أو ملحق Visual Studio Code C# Dev Kit.

في محاولة لترتيب بنية التعليمات البرمجية، يطرح C# 12 العديد من الميزات المبتكرة مثل تعبيرات المجموعة، والمنشئات الأساسية الممتدة إلى جميع الفئات والبنيات، وبناء الجملة للاسم المستعار لأي نوع، والمعلمات الافتراضية لتعبيرات لامدا. تعمل تعبيرات المجموعة هذه على تبسيط عملية إنشاء قيم المجموعة العامة من خلال تقديم صيغة أكثر وضوحًا. وأكدت مايكروسوفت، أثناء ذكرها لهذه الإمكانيات، على التزام الشركة بضمان ألا يؤدي إدخال هذه الميزات الجديدة إلى إعاقة الأداء.

علاوة على ذلك، تم تحقيق خطوات كبيرة في زيادة سرعة تنفيذ التعليمات البرمجية. يقدم الإصدار C# 12 إضافة معلمات "المرجع للقراءة فقط" والمصفوفات المضمنة. يؤدي دمج معلمات "ref للقراءة فقط" إلى تمكين المزيج النهائي من تمرير المعلمات حسب القيمة أو حسب المرجع، حيث يجب أن تكون الوسيطة المطلوبة لمعلمة "ref للقراءة فقط" متغيرًا. من ناحية أخرى، فإن المصفوفات المضمنة، كونها نوع مصفوفة ذات طول ثابت قائم على البنية، تقترح طريقة آمنة لمعالجة مخازن الذاكرة المؤقتة. تعمل المعترضات، وهي ميزة في المرحلة التجريبية ومتاحة للمعاينة، على تسهيل إعادة توجيه استدعاءات الطريقة.

تقدم منصة C# أيضًا سمة تجريبية جديدة، وهي SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. يعمل هذا كعلامة تشير إلى موقف Microsoft المبدئي تجاه ميزة جديدة أو تطبيق جديد. في الحالات التي يستخدم فيها الكود أنواعًا أو أعضاء مصنفة على أنها تجريبية، يحدث خطأ ما لم يحمل كود الاستدعاء العلامة التجريبية أيضًا. يكون استخدام ExperimentalAttribute مصحوبًا بمعرف تشخيصي يمكن استخدامه لمنع الخطأ في الميزات الفردية من خلال خيار مترجم صريح أو بواسطة #pragma. يتيح ذلك للمطورين تجربة الميزة التجريبية، مع الأنواع والأعضاء والتجميعات المعرضة لتلقي علامة ExperimentalAttribute.

هذا الشهر، وضع مؤشر Tiobe، الذي يصنف لغات البرمجة وفقًا لشعبيتها، لغة C# 12 في المركز الخامس، متجاوزًا بشكل ملحوظ لغات مثل JavaScript وPHP. إنه ينجح في إصدار C# 11، الذي تم إصداره في نوفمبر 2022، والذي يتميز بميزات مثل السلسلة الحرفية والرياضيات العامة.

