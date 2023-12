Microsoft's C# 12-productierelease: syntaxis stroomlijnen en uitvoeringssnelheid verhogen

De IT-industrie verwelkomt de recente lancering van C# 12, de geliefde objectgeoriënteerde programmeertaal van Microsoft. Dit nieuwe model, opnieuw gedefinieerd en nu onderdeel van het .NET 8-softwareontwikkelingsplatform, biedt een eenvoudigere syntaxis in combinatie met een snellere programma-uitvoering, wat belangrijke vooruitgang in de taal aangeeft.

C# 12 werd op 14 november in het publieke domein onthuld als integraal onderdeel van het .NET 8-platform en is gemakkelijk toegankelijk via de download van .NET 8, Visual Studio 2022 of de Visual Studio Code C# Dev Kit extensie.

In een poging om de codestructuur overzichtelijker te maken, introduceert C# 12 verschillende innovatieve functies, zoals verzamelingsexpressies, primaire constructors die zijn uitgebreid naar alle klassen en structuren, syntaxis voor elk type alias en standaardparameters voor lambda-expressies. Deze verzamelingsexpressies vereenvoudigen het maken van generieke verzamelingswaarden door een scherpere syntaxis te introduceren. Hoewel Microsoft deze mogelijkheden noemde, benadrukte het de toewijding van het bedrijf om ervoor te zorgen dat de introductie van deze nieuwe functies de prestaties niet belemmert.

Bovendien zijn er stappen gezet bij het verhogen van de uitvoeringssnelheid van code. C# 12 introduceert de toevoeging van 'ref readonly'-parameters en in-line arrays. Het opnemen van 'ref readonly'-parameters maakt een ultieme mix mogelijk van het doorgeven van parameters op waarde of op basis van referentie, waarbij het vereiste argument voor een 'ref readonly'-parameter een variabele moet zijn. Aan de andere kant stellen in-line arrays, die een op een structuur gebaseerd arraytype met een vaste lengte zijn, een veilige benadering voor om geheugenbuffers te manipuleren. Interceptors, een functie in de experimentele fase en beschikbaar voor preview, vergemakkelijken het omleiden van methodeaanroepen.

Het C#-platform presenteert ook een nieuw experimenteel kenmerk, namelijk de SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Dit fungeert als een teken dat de voorzichtige houding van Microsoft ten opzichte van een nieuwe functie of implementatie aangeeft. In omstandigheden waarin de code typen of leden gebruikt die als experimenteel zijn geclassificeerd, treedt er een fout op, tenzij de aanroepende code ook het experimentele kenmerk draagt. Het gebruik van ExperimentalAttribute gaat gepaard met een diagnostische ID die kan worden gebruikt om de fout voor individuele functies te onderdrukken door een expliciete compileroptie of door #pragma. Hierdoor kunnen ontwikkelaars de experimentele functie uitproberen, waarbij typen, leden en assemblies vatbaar zijn voor de ExperimentalAttribute-tag.

Deze maand plaatste de Tiobe-index, die programmeertalen rangschikt op basis van hun populariteit, C# 12 op de vijfde positie, waarmee ze talen als JavaScript en PHP met name overtreft. Het is de opvolger van C# 11, uitgebracht in november 2022, dat over functies beschikte zoals letterlijke tekenreeksen en generieke wiskunde.

