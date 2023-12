Rilis Produksi C# 12 Microsoft: Menyederhanakan Sintaks dan Meningkatkan Kecepatan Eksekusi

Industri TI menyambut peluncuran C# 12 baru-baru ini, bahasa pemrograman berorientasi objek yang sangat disukai Microsoft. Didefinisikan ulang dan sekarang menjadi bagian dari platform pengembangan perangkat lunak .NET 8, model baru ini menghadirkan sintaksis yang lebih mudah ditambah dengan eksekusi program yang lebih cepat, yang menandakan kemajuan penting dalam bahasa tersebut.

Terungkap dalam domain publik pada 14 November sebagai elemen integral platform .NET 8, C# 12 mudah diakses melalui pengunduhan .NET 8, Visual Studio 2022, atau ekstensi Visual Studio Code C# Dev Kit.

Dalam upaya untuk merapikan struktur kode, C# 12 meluncurkan beberapa fitur inovatif seperti ekspresi koleksi, konstruktor utama yang diperluas ke semua kelas dan struct, sintaksis untuk alias jenis apa pun, dan parameter default untuk ekspresi lambda. Ekspresi koleksi ini menyederhanakan pembuatan nilai koleksi umum dengan memperkenalkan sintaksis yang lebih jelas. Microsoft, sembari menyebutkan kemampuan tersebut, menekankan komitmen perusahaan untuk memastikan bahwa penyisipan fitur-fitur baru tersebut tidak menghambat kinerja.

Selain itu, kemajuan telah dibuat dalam meningkatkan kecepatan eksekusi kode. C# 12 memperkenalkan penambahan parameter 'ref readonly' dan array in-line. Menggabungkan parameter 'ref readonly' memungkinkan perpaduan akhir parameter penerusan berdasarkan nilai atau referensi, dengan argumen yang diperlukan untuk parameter 'ref readonly' harus berupa variabel. Di sisi lain, array in-line, sebagai tipe array dengan panjang tetap berbasis struct, mengusulkan pendekatan yang aman untuk memanipulasi buffer memori. Interceptors, sebuah fitur dalam tahap percobaan dan tersedia untuk pratinjau, memfasilitasi pengalihan panggilan metode.

Platform C# juga menghadirkan atribut eksperimental baru, yaitu SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Ini berfungsi sebagai tanda, yang menunjukkan sikap tentatif Microsoft terhadap fitur atau implementasi baru. Dalam keadaan di mana kode menggunakan tipe atau anggota yang diklasifikasikan sebagai eksperimental, kesalahan akan terjadi kecuali kode pemanggil juga memiliki tanda eksperimental. Penggunaan ExperimentalAttribute disertai dengan ID diagnostik yang dapat digunakan untuk menekan kesalahan pada masing-masing fitur dengan opsi kompiler eksplisit atau dengan #pragma. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mencoba fitur eksperimental, dengan tipe, anggota, dan rakitan yang rentan menerima tag ExperimentalAttribute.

Bulan ini, indeks Tiobe, yang mengurutkan bahasa pemrograman berdasarkan popularitasnya, menempatkan C#12 di posisi kelima, melampaui bahasa seperti JavaScript dan PHP. Ini menggantikan C# 11, yang dirilis pada November 2022, yang memiliki fitur seperti literal string dan matematika generik.

AppMaster may find C# 12's advancements beneficial, given that they combine enhanced syntax and an optimal performance that aligns well with the AppMaster 's popular low-code/ no-code approach to application development.