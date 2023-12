Lanzamiento de producción C# 12 de Microsoft: optimización de la sintaxis y aumento de la velocidad de ejecución

La industria de TI saluda el reciente lanzamiento de C# 12, el popular lenguaje de programación orientado a objetos de Microsoft. Redefinido y ahora parte de la plataforma de desarrollo de software .NET 8, este nuevo modelo presenta una sintaxis más sencilla junto con una ejecución más rápida del programa, lo que indica avances clave en el lenguaje.

Revelado en el dominio público el 14 de noviembre como un elemento integral de la plataforma .NET 8, se puede acceder fácilmente a C# 12 mediante la descarga de .NET 8, Visual Studio 2022 o la extensión Visual Studio Code C# Dev Kit.

En un esfuerzo por ordenar la estructura del código, C# 12 implementa varias características innovadoras como expresiones de colección, constructores primarios extendidos a todas las clases y estructuras, sintaxis para alias de cualquier tipo y parámetros predeterminados para expresiones lambda. Estas expresiones de colección simplifican la creación de valores de colección genéricos al introducir una sintaxis más nítida. Microsoft, al mencionar estas capacidades, enfatizó el compromiso de la compañía de garantizar que la inserción de estas nuevas características no obstaculice el rendimiento.

Además, se han logrado avances en el aumento de la velocidad de ejecución del código. C# 12 introduce la adición de parámetros 'ref readonly' y matrices en línea. La incorporación de parámetros 'ref readonly' permite una combinación definitiva de paso de parámetros por valor o por referencia, donde el argumento requerido para un parámetro 'ref readonly' debe ser una variable. Por otro lado, los arreglos en línea, al ser un tipo de arreglo de longitud fija basado en estructuras, proponen un enfoque seguro para manipular los buffers de memoria. Los interceptores, una característica en fase experimental y disponible para vista previa, facilitan la redirección de llamadas a métodos.

La plataforma C# también presenta un atributo experimental novedoso, a saber, SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Esto funciona como un sigilo, que indica la postura tentativa de Microsoft hacia una nueva característica o implementación. En circunstancias en las que el código utiliza tipos o miembros clasificados como experimentales, se produce un error a menos que el código de llamada también lleve la marca experimental. El uso de ExperimentalAttribute va acompañado de un ID de diagnóstico que se puede utilizar para suprimir el error de características individuales mediante una opción de compilación explícita o mediante #pragma. Esto permite a los desarrolladores probar la función experimental, con tipos, miembros y ensamblajes susceptibles de recibir la etiqueta ExperimentalAttribute.

Este mes, el índice Tiobe, que clasifica los lenguajes de programación según su popularidad, colocó a C# 12 en la quinta posición, superando notablemente a lenguajes como JavaScript y PHP. Sucede a C# 11, lanzado en noviembre de 2022, que contaba con características como cadenas literales y matemáticas genéricas.

