Производственная версия C# 12 от Microsoft: оптимизация синтаксиса и повышение скорости выполнения

ИТ-индустрия приветствует недавний выпуск C# 12, популярного объектно-ориентированного языка программирования Microsoft. Эта новая модель, переопределенная и теперь являющаяся частью платформы разработки программного обеспечения .NET 8, представляет собой более простой синтаксис в сочетании с более быстрым выполнением программ, что свидетельствует о ключевых достижениях в языке.

C# 12, представленный в открытом доступе 14 ноября как неотъемлемый элемент платформы .NET 8, доступен через загрузку .NET 8, Visual Studio 2022 или расширения Visual Studio Code C# Dev Kit.

Стремясь упростить структуру кода, в C# 12 реализовано несколько инновационных функций, таких как выражения коллекций, основные конструкторы, распространяемые на все классы и структуры, синтаксис для псевдонимов любого типа и параметры по умолчанию для лямбда-выражений. Эти выражения коллекций упрощают создание общих значений коллекций за счет введения более четкого синтаксиса. Microsoft, упоминая эти возможности, подчеркнула стремление компании обеспечить, чтобы внедрение этих новых функций не снижало производительность.

Кроме того, были достигнуты успехи в увеличении скорости выполнения кода. В C# 12 добавлены параметры «ref readonly» и встроенные массивы. Включение параметров «ref readonly» обеспечивает оптимальное сочетание передачи параметров по значению или по ссылке, где требуемый аргумент для параметра «ref readonly» должен быть переменной. С другой стороны, встроенные массивы, являясь типом массива фиксированной длины на основе структур, предлагают безопасный подход к управлению буферами памяти. Перехватчики — функция, находящаяся на экспериментальной стадии и доступная для предварительной версии, — облегчают перенаправление вызовов методов.

Платформа C# также представляет новый экспериментальный атрибут, а именно SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Это действует как символ, указывающий на предварительную позицию Microsoft в отношении новой функции или реализации. В обстоятельствах, когда код использует типы или члены, классифицированные как экспериментальные, возникает ошибка, если только вызывающий код не имеет также экспериментальной отметки. Использование ExperimentalAttribute сопровождается диагностическим идентификатором, который можно использовать для подавления ошибки для отдельных функций с помощью явного параметра компилятора или #pragma. Это позволяет разработчикам опробовать экспериментальную функцию с типами, членами и сборками, которые могут получать тег ExperimentalAttribute.

В этом месяце индекс Tiobe, который ранжирует языки программирования по их популярности, поместил C# 12 на пятую позицию, заметно обогнав такие языки, как JavaScript и PHP. Он пришел на смену C# 11, выпущенному в ноябре 2022 года и обладавшему такими функциями, как строковые литералы и общие математические вычисления.

