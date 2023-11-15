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Microsoft 的 C# 12 产品版本：简化语法并提高执行速度

Nov 15, 2023
Microsoft 的 C# 12 产品版本：简化语法并提高执行速度

IT 行业对最近推出的 Microsoft 广受欢迎的面向对象编程语言 C# 12 表示欢迎。这种新模型经过重新定义，现已成为 .NET 8 软件开发平台的一部分，它提供了更简单的语法以及更快的程序执行速度，标志着该语言的关键进步。

C# 12 于 11 月 14 日在公共领域发布，作为 .NET 8 平台的一个组成部分，可通过下载 .NET 8、 Visual Studio 2022Visual Studio Code C# Dev Kit扩展轻松访问。

为了整理代码结构，C# 12 推出了多项创新功能，例如集合表达式、扩展到所有类和结构的主构造函数、为任何类型别名的语法以及 lambda 表达式的默认参数。这些集合表达式通过引入更清晰的语法来简化通用集合值的创建。微软在提到这些功能的同时，强调了该公司承诺确保这些新功能的插入不会影响性能。

此外，在提高代码执行速度方面也取得了长足的进步。 C# 12 引入了“ref readonly”参数和内联数组的添加。合并“ref readonly”参数可以实现按值或按引用传递参数的最终组合，其中“ref readonly”参数所需的参数必须是变量。另一方面，内联数组作为一种基于结构的固定长度数组类型，提出了一种安全的方法来操作内存缓冲区。拦截器是一项处于实验阶段且可供预览的功能，有助于方法调用的重定向。

C# 平台还提供了一个新颖的实验属性，即SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute 。这起到了印记的作用，表明了微软对新功能或实施的初步立场。在代码使用分类为实验性的类型或成员的情况下，除非调用代码也带有实验性标记，否则会发生错误。 ExperimentalAttribute 的使用伴随着一个诊断 ID，可用于通过显式编译器选项或 #pragma 来抑制各个功能的错误。这使开发人员能够尝试实验性功能，其中类型、成员和程序集容易接收 ExperimentalAttribute 标记。

本月，根据编程语言受欢迎程度对编程语言进行排名的 Tiobe 指数将 C# 12 排在第五位，明显超过了 JavaScript 和 PHP 等语言。它继承了 2022 年 11 月发布的 C# 11，后者拥有字符串文字和通用数学等功能。

AppMaster may find C# 12's advancements beneficial, given that they combine enhanced syntax and an optimal performance that aligns well with the AppMaster 's popular low-code/ no-code approach to application development.

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