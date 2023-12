Bản phát hành sản xuất C# 12 của Microsoft: Hợp lý hóa cú pháp và tăng tốc độ thực thi

Ngành CNTT chào đón sự ra mắt gần đây của C# 12, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng rất được ưa chuộng của Microsoft. Được xác định lại và hiện là một phần của nền tảng phát triển phần mềm .NET 8, mô hình mới này trình bày cú pháp đơn giản hơn cùng với việc thực thi chương trình nhanh hơn, báo hiệu những tiến bộ quan trọng trong ngôn ngữ.

Được tiết lộ trên phạm vi công cộng vào ngày 14 tháng 11 như một thành phần không thể thiếu của nền tảng .NET 8, C# 12 có thể dễ dàng truy cập thông qua việc tải xuống .NET 8, Visual Studio 2022 hoặc tiện ích mở rộng Visual Studio Code C# Dev Kit.

Trong nỗ lực giải mã cấu trúc mã, C# 12 đưa ra một số tính năng cải tiến như biểu thức tập hợp, hàm tạo chính được mở rộng cho tất cả các lớp và cấu trúc, cú pháp để đặt bí danh cho bất kỳ loại nào và tham số mặc định cho biểu thức lambda. Các biểu thức bộ sưu tập này đơn giản hóa việc tạo các giá trị bộ sưu tập chung bằng cách đưa ra cú pháp rõ ràng hơn. Microsoft, khi đề cập đến những khả năng này, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc đảm bảo rằng việc bổ sung các tính năng mới này không cản trở hiệu suất.

Hơn nữa, những bước tiến đã được thực hiện trong việc tăng tốc độ thực thi mã. C# 12 giới thiệu việc bổ sung các tham số 'ref readonly' và mảng nội tuyến. Việc kết hợp các tham số 'chỉ đọc tham chiếu' cho phép kết hợp tối đa các tham số truyền theo giá trị hoặc theo tham chiếu, trong đó đối số bắt buộc cho tham số 'chỉ đọc tham chiếu' cần phải là một biến. Mặt khác, mảng nội tuyến, là loại mảng có độ dài cố định dựa trên cấu trúc, đề xuất một cách tiếp cận an toàn để thao tác với bộ đệm bộ nhớ. Bộ chặn, một tính năng trong giai đoạn thử nghiệm và có sẵn để xem trước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hướng các lệnh gọi phương thức.

Nền tảng C# cũng trình bày một thuộc tính thử nghiệm mới, cụ thể là SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Chức năng này giống như một dấu hiệu, biểu thị quan điểm dự kiến ​​của Microsoft đối với một tính năng hoặc cách triển khai mới. Trong trường hợp mã sử dụng các loại hoặc thành viên được phân loại là thử nghiệm, sẽ xảy ra lỗi trừ khi mã gọi cũng mang dấu thử nghiệm. Việc sử dụng ExperimentalAttribution đi kèm với ID chẩn đoán có thể được sử dụng để ngăn chặn lỗi cho các tính năng riêng lẻ bằng tùy chọn trình biên dịch rõ ràng hoặc bằng #pragma. Điều này cho phép các nhà phát triển dùng thử tính năng thử nghiệm, với các loại, thành viên và tập hợp dễ nhận được thẻ ExperimentalAttribution.

Tháng này, chỉ số Tiobe, xếp hạng các ngôn ngữ lập trình theo mức độ phổ biến của chúng, đã xếp C# 12 ở vị trí thứ năm, vượt qua đáng kể các ngôn ngữ như JavaScript và PHP. Nó kế thừa C# 11, được phát hành vào tháng 11 năm 2022, có các tính năng như chuỗi ký tự và phép toán tổng quát.

AppMaster may find C# 12's advancements beneficial, given that they combine enhanced syntax and an optimal performance that aligns well with the AppMaster 's popular low-code/ no-code approach to application development.