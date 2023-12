Version de production C# 12 de Microsoft : rationalisation de la syntaxe et augmentation de la vitesse d'exécution

L'industrie informatique salue le récent lancement de C# 12, le langage de programmation orienté objet très apprécié de Microsoft. Redéfini et faisant désormais partie de la plate-forme de développement logiciel .NET 8, ce nouveau modèle présente une syntaxe plus simple associée à une exécution plus rapide du programme, signalant des avancées clés dans le langage.

Révélé dans le domaine public le 14 novembre en tant qu'élément intégral de la plate-forme .NET 8, C# 12 est facilement accessible via le téléchargement de .NET 8, Visual Studio 2022 ou l'extension Visual Studio Code C# Dev Kit.

Dans le but de désencombrer la structure du code, C# 12 déploie plusieurs fonctionnalités innovantes telles que les expressions de collection, les constructeurs principaux étendus à toutes les classes et structures, la syntaxe pour alias n'importe quel type et les paramètres par défaut pour les expressions lambda. Ces expressions de collection simplifient la création de valeurs de collection génériques en introduisant une syntaxe plus précise. Microsoft, tout en évoquant ces capacités, a souligné l'engagement de l'entreprise à garantir que l'insertion de ces nouvelles fonctionnalités n'entrave pas les performances.

De plus, des progrès ont été réalisés dans l’accélération de la vitesse d’exécution du code. C# 12 introduit l'ajout de paramètres « ref readonly » et de tableaux en ligne. L'incorporation de paramètres « ref readonly » permet un mélange ultime de paramètres de transmission par valeur ou par référence, où l'argument requis pour un paramètre « ref readonly » doit être une variable. D'un autre côté, les tableaux en ligne, étant un type de tableau de longueur fixe basé sur une structure, proposent une approche sûre pour manipuler les tampons mémoire. Les intercepteurs, fonctionnalité en phase expérimentale et disponible en avant-première, facilitent la redirection des appels de méthodes.

La plateforme C# présente également un nouvel attribut expérimental, à savoir SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Cela fonctionne comme un sceau, indiquant la position provisoire de Microsoft envers une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle implémentation. Dans les cas où le code utilise des types ou des membres classés comme expérimentaux, une erreur se produit à moins que le code appelant ne porte également la marque expérimentale. L'utilisation de ExperimentalAttribute est accompagnée d'un ID de diagnostic qui peut être utilisé pour supprimer l'erreur pour des fonctionnalités individuelles par une option explicite du compilateur ou par #pragma. Cela permet aux développeurs d’essayer la fonctionnalité expérimentale, avec des types, des membres et des assemblys susceptibles de recevoir la balise ExperimentalAttribute.

Ce mois-ci, l'indice Tiobe, qui classe les langages de programmation selon leur popularité, a placé C# 12 en cinquième position, dépassant notamment des langages comme JavaScript et PHP. Il succède à C# 11, publié en novembre 2022, qui présentait des fonctionnalités telles que les littéraux de chaîne et les mathématiques génériques.

