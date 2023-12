মাইক্রোসফটের C# 12 প্রোডাকশন রিলিজ: স্ট্রীমলাইনিং সিনট্যাক্স এবং বুস্টিং এক্সিকিউশন স্পিড

আইটি শিল্প সম্প্রতি C# 12-এর লঞ্চকে স্বাগত জানায়, মাইক্রোসফ্টের ভাল-পছন্দ করা অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা। পুনঃসংজ্ঞায়িত এবং এখন .NET 8 সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মের অংশ, এই নতুন মডেলটি আরও সহজবোধ্য সিনট্যাক্স উপস্থাপন করে এবং দ্রুত প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন সহ, ভাষার মূল অগ্রগতির সংকেত দেয়।

.NET 8 প্ল্যাটফর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে 14 নভেম্বর পাবলিক ডোমেনে প্রকাশিত, C# 12 সহজেই .NET 8, Visual Studio 2022 বা Visual Studio Code C# Dev Kit এক্সটেনশন ডাউনলোডের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়।

কোড স্ট্রাকচারকে অগোছালো করার প্রয়াসে, C# 12 সংগ্রহের এক্সপ্রেশন, প্রাথমিক কনস্ট্রাক্টরগুলি সমস্ত শ্রেণী এবং স্ট্রাকটে বর্ধিত, যেকোন ধরনের উপনামে সিনট্যাক্স, এবং ল্যাম্বডা এক্সপ্রেশনের জন্য ডিফল্ট প্যারামিটারের মতো বেশ কিছু উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যগুলি রোল আউট করে। এই সংগ্রহের অভিব্যক্তিগুলি আরও খাস্তা বাক্য গঠনের মাধ্যমে জেনেরিক সংগ্রহের মান তৈরিকে সহজ করে। মাইক্রোসফ্ট, এই ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করার সময়, এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির সন্নিবেশ যাতে কর্মক্ষমতা ব্যাহত না করে তা নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানির প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।

অধিকন্তু, কোড এক্সিকিউশনের গতি বাড়াতে অগ্রগতি হয়েছে। C# 12 'রেফ রিডঅনলি' প্যারামিটার এবং ইন-লাইন অ্যারে যোগ করে। 'রেফ রিডঅনলি' প্যারামিটারগুলি অন্তর্ভুক্ত করা মান দ্বারা বা রেফারেন্স দ্বারা পাস করার পরামিতিগুলির একটি চূড়ান্ত মিশ্রণ সক্ষম করে, যেখানে একটি 'রেফ রিডঅনলি' প্যারামিটারের জন্য প্রয়োজনীয় আর্গুমেন্ট একটি পরিবর্তনশীল হতে হবে। অন্যদিকে, ইন-লাইন অ্যারে, একটি স্ট্রাকট-ভিত্তিক ফিক্সড-লেন্থ অ্যারে টাইপ, মেমরি বাফারগুলিকে ম্যানিপুলেট করার জন্য একটি নিরাপদ পদ্ধতির প্রস্তাব করে। ইন্টারসেপ্টর, পরীক্ষামূলক পর্যায়ে একটি বৈশিষ্ট্য এবং পূর্বরূপের জন্য উপলব্ধ, পদ্ধতি কলের পুনর্নির্দেশকে সহজতর করে।

C# প্ল্যাটফর্মটি একটি অভিনব পরীক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যও উপস্থাপন করে, যথা SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute । এটি একটি সিগিল হিসাবে কাজ করে, একটি নতুন বৈশিষ্ট্য বা বাস্তবায়নের প্রতি মাইক্রোসফ্টের অস্থায়ী অবস্থান নির্দেশ করে। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে কোড পরীক্ষামূলক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ প্রকার বা সদস্যদের ব্যবহার করে, কলিং কোডটি পরীক্ষামূলক চিহ্নও বহন না করলে একটি ত্রুটি দেখা দেয়। ExperimentalAttribute-এর ব্যবহার একটি ডায়াগনস্টিক আইডির সাথে থাকে যা একটি স্পষ্ট কম্পাইলার বিকল্প বা #pragma দ্বারা পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলির ত্রুটি দমন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ডেভেলপারদের পরীক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে দেখতে সক্ষম করে, যার ধরন, সদস্য এবং সমাবেশগুলি ExperimentalAttribute ট্যাগ পাওয়ার জন্য সংবেদনশীল।

এই মাসে, Tiobe সূচক, যা তাদের জনপ্রিয়তা অনুসারে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলিকে স্থান দেয়, পঞ্চম স্থানে C# 12 রাখে, উল্লেখযোগ্যভাবে JavaScript এবং PHP এর মতো ভাষাগুলিকে ছাড়িয়ে যায়৷ এটি 2022 সালের নভেম্বরে প্রকাশিত C# 11-এ সফল হয়েছে, যা স্ট্রিং লিটারাল এবং জেনেরিক গণিতের মতো বৈশিষ্ট্যগুলিকে গর্বিত করেছে।

AppMaster may find C# 12's advancements beneficial, given that they combine enhanced syntax and an optimal performance that aligns well with the AppMaster 's popular low-code/ no-code approach to application development.