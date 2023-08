Hatırı sayılır bir üne sahip bir oyun motoru olan Unity, artık video oyunları dünyasının ötesine geçerek sanal gerçeklik, otomotiv ve hatta mimari teknolojilere daldı. Microsoft, ünlü kodlama düzenleyicisi Visual Studio Code'da resmi Unity uzantısının ön izleme sürümünü duyurdu.

Microsoft, C# Dev Kit'in ve diğer C# uzantılarının önceki sürümüne dayanarak, yeni uzantının masaüstü, mobil veya konsollar dahil olmak üzere tercih ettikleri platformdan bağımsız olarak geliştiricilerin üretkenliğini artırmayı amaçladığını belirtti. "Visual Studio Code, Unity oyunlarınızı yazabileceğiniz ve sorun giderebileceğiniz güçlü bir Unity ortak uygulaması haline gelir. Unity uzantısı, C# Dev Kit ile birlikte Visual Studio ve Visual Studio Tools for Unity'den bazı tanıdık özellikleri bir araya getirerek Unity geliştirme yolculuğunuzu kolaylaştırır. Microsoft'ta Baş Yazılım Mühendisliği Müdürü Jb Evain yakın tarihli bir blog gönderisinde, Visual Studio Code'da C# ile keyifli" dedi.

IntelliSense kod tamamlama gibi yapay zeka destekli işlevlerden yararlanan Unity uzantısı, siz kod taslağı hazırlarken en yüksek puan alan önerileri sunar. Ayrıca Unity'ye özgü ipuçları ve kod düzeltmeleri önermek için Unity Roslyn Analyzer projesini kullanır.

Geliştiriciler, Unity uygulamalarıyla ilgili sorunları Unity tarafından desteklenen herhangi bir platformda rahatça giderebilir. Microsoft'un belirttiği gibi, hata ayıklayıcıyı oyuna bağlamak için F5'e basmak ve ardından koda bir kesme noktası eklemek, bu işlemi pasta kadar kolaylaştırır.

Ancak, Visual Studio Code uzantısını kullanmak için geliştiricilerin Unity 2021 veya daha yeni bir sürümü çalıştırması ve C# Dev Kit'i etkinleştirmiş olması gerekir. Visual Studio Code, uzantı yüklemesini gerçekleştirirken gerekli tüm bağımlılıkları da başlatır.

Bu bir önizleme sürümü olduğundan Microsoft, geliştiricileri bu uzantıyı denemeye ve Visual Studio Code'un "Sorun Bildir" diyaloğu aracılığıyla geri bildirimlerini iletmeye teşvik eder.

