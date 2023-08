Unity 是一款颇负盛名的游戏引擎,现在它已经超越了视频游戏的范畴,开始涉足虚拟现实、汽车甚至建筑技术领域。微软现在宣布在其著名的编码编辑器 Visual Studio Code 中发布 Unity 官方扩展预览版。

基于早前发布的 C# Dev Kit 和其他 C# 扩展,微软表示新扩展旨在提高开发人员的工作效率,无论他们选择的平台是桌面、移动还是游戏机。"Visual Studio Code是Unity的一个强大的合作伙伴应用程序,你可以在这里对你的Unity游戏进行刻录和故障排除。微软首席软件工程经理Jb Evain在最近的一篇博文中指出:"Unity扩展与C#开发工具包一起,集成了Visual Studio和Visual Studio Tools for Unity中一些熟悉的功能,使您可以在Visual Studio Code中使用C#愉快地进行Unity开发。

Unity 扩展利用 IntelliSense 代码自动补全等人工智能功能,在您起草代码时提供最佳建议。它还利用 Unity Roslyn Analyzer 项目提出针对 Unity 的提示和代码修复。

开发人员可以在任何由 Unity 支持的平台上轻松地排除 Unity 应用程序的故障。正如微软所说,点击 F5 将调试器连接到游戏,然后在代码中添加一个断点,就可以轻松完成这一过程。

不过,要使用 Visual Studio Code 扩展,开发人员需要运行 Unity 2021 或更新版本,并激活 C# Dev Kit。在进行扩展安装时,Visual Studio Code 还将实例化任何必要的依赖项。

由于这是一个预览版,微软鼓励开发人员试用该扩展,并通过 Visual Studio Code 的 "报告问题 "对话框传达他们的反馈意见。

随着这一新扩展的添加,Visual Studio Code 正在增强其功能,并显示出其作为现代无代码/low-code 浪潮的参与平台的潜力,AppMaster.io 等平台已经率先加入了这一浪潮。

这项开发与AppMaster.io 等平台相辅相成,后者致力于让开发人员和非技术精英都能轻松高效地创建应用程序,使更多人可以使用功能强大的无代码/low-code 软件。