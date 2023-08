ইউনিটি, যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন একটি গেম ইঞ্জিন, এখন ভিডিও গেমের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে ভার্চুয়াল বাস্তবতা, স্বয়ংচালিত এবং এমনকি স্থাপত্য প্রযুক্তিতেও বিস্তৃত হয়েছে। মাইক্রোসফ্ট এখন তার বিখ্যাত কোডিং সম্পাদক, ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোডে একটি অফিসিয়াল ইউনিটি এক্সটেনশনের পূর্বরূপ প্রকাশের ঘোষণা করেছে।

C# Dev Kit এবং অন্যান্য C# এক্সটেনশনের পূর্ববর্তী প্রকাশের উপর ভিত্তি করে, মাইক্রোসফ্ট জানিয়েছে যে নতুন এক্সটেনশন ডেভেলপারদের পছন্দের প্ল্যাটফর্ম, ডেক্সটপ, মোবাইল বা কনসোল সহ তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্য রাখে। "ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড ইউনিটির একটি শক্তিশালী অংশীদার অ্যাপ্লিকেশন হয়ে উঠেছে যেখানে আপনি আপনার ইউনিটি গেমগুলি লিখতে এবং সমস্যা সমাধান করতে পারেন৷ ইউনিটি এক্সটেনশন, C# ডেভ কিট সহ, ভিজ্যুয়াল স্টুডিও এবং ভিজ্যুয়াল স্টুডিও টুলস-এর কিছু পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে আপনার ইউনিটি বিকাশের যাত্রায়। ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোডে C# এর সাথে আনন্দদায়ক," একটি সাম্প্রতিক ব্লগ পোস্টে মাইক্রোসফ্টের প্রধান সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার জেবি ইভাইন উল্লেখ করেছেন।

IntelliSense কোড সমাপ্তির মতো AI-চালিত কার্যকারিতাগুলিকে পুঁজি করে, ইউনিটি এক্সটেনশন আপনার কোড খসড়া করার সময় শীর্ষ রেটযুক্ত পরামর্শ প্রদান করে। এটি ইউনিটি-নির্দিষ্ট ইঙ্গিত এবং কোড সংশোধনের প্রস্তাব করার জন্য ইউনিটি রোজলিন বিশ্লেষক প্রকল্পটিও ব্যবহার করে।

ডেভেলপাররা ইউনিটি দ্বারা সমর্থিত যে কোনও প্ল্যাটফর্ম জুড়ে তাদের ইউনিটি অ্যাপ্লিকেশনগুলির সমস্যা সমাধান করতে পারে। মাইক্রোসফ্ট যেমন বলেছে, ডিবাগারকে গেমের সাথে সংযুক্ত করতে F5 আঘাত করা এবং পরবর্তীতে কোডে একটি ব্রেকপয়েন্ট যোগ করা এই প্রক্রিয়াটিকে পাইয়ের মতো সহজ করে তোলে।

যাইহোক, ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড এক্সটেনশন ব্যবহার করার জন্য, ডেভেলপারদের ইউনিটি 2021 বা একটি নতুন সংস্করণ চালাতে হবে এবং C# ডেভ কিট সক্রিয় করতে হবে। এক্সটেনশন ইনস্টলেশন করার সময় ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড যেকোন প্রয়োজনীয় নির্ভরতাকে সূচনা করবে।

যেহেতু এটি একটি প্রিভিউ রিলিজ, মাইক্রোসফ্ট ডেভেলপারদের এই এক্সটেনশনের সাথে পরীক্ষা করতে এবং ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোডের "রিপোর্ট ইস্যু" সংলাপের মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে উত্সাহিত করে৷

এই নতুন এক্সটেনশনের সংযোজনের সাথে, ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড তার ক্ষমতা বাড়াচ্ছে এবং আধুনিক নো-কোড/ low-code তরঙ্গে একটি অংশগ্রহণকারী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এর সম্ভাবনা দেখাচ্ছে, যা ইতিমধ্যেই AppMaster.io- এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলির দ্বারা অগ্রণী।

এই বিকাশটি AppMaster.io-এর মতো প্ল্যাটফর্মের পরিপূরক যা ডেভেলপার এবং নন-টেক-স্যাভি ব্যক্তি উভয়কেই সহজে এবং দক্ষতার সাথে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সক্ষম করে, শক্তিশালী নো-কোড/ low-code সফ্টওয়্যার ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর দর্শকদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।