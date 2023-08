Unity, известный игровой движок, вышел за рамки видеоигр и стал использоваться в виртуальной реальности, автомобильных и даже архитектурных технологиях. Компания Microsoft объявила о выпуске предварительной версии официального расширения для Unity в своем известном редакторе Visual Studio Code.

По словам представителей Microsoft, новое расширение, созданное на основе выпущенного ранее набора C# Dev Kit и других расширений для C#, призвано повысить производительность разработчиков независимо от выбранной ими платформы - настольной, мобильной или консольной. "Visual Studio Code становится мощным партнерским приложением к Unity, в котором можно писать и устранять неполадки в играх Unity". Расширение Unity вместе с набором C# Dev Kit включает в себя некоторые знакомые функции Visual Studio и Visual Studio Tools for Unity, делая ваш путь разработки Unity восхитительным с помощью C# в Visual Studio Code", - отметил в своем недавнем блоге Дж.

Используя возможности искусственного интеллекта, такие как завершение кода IntelliSense, расширение Unity предоставляет лучшие предложения по мере написания кода. Оно также использует проект Unity Roslyn Analyzer, чтобы предлагать подсказки и исправления кода, специфичные для Unity.

Разработчики могут с комфортом устранять неполадки в своих приложениях Unity на любой платформе, поддерживающей Unity. Как заявили в Microsoft, нажатие клавиши F5 для подключения отладчика к игре и последующее добавление точки останова в коде делает этот процесс простым.

Однако для использования расширения Visual Studio Code разработчикам необходимо запустить Unity 2021 или более новую версию и активировать C# Dev Kit. Visual Studio Code также инстанцирует все необходимые зависимости при установке расширения.

Поскольку это предварительный выпуск, Microsoft предлагает разработчикам поэкспериментировать с этим расширением и сообщить о своих отзывах через диалог Visual Studio Code "Report Issue".

С добавлением этого нового расширения Visual Studio Code расширяет свои возможности и демонстрирует свой потенциал в качестве платформы для участия в современной волне no-code/low-code, пионерами которой уже стали такие платформы, как AppMaster.io.

Эта разработка дополняет такие платформы, как AppMaster.io, которые призваны дать возможность как разработчикам, так и людям, не владеющим технологиями, легко и эффективно создавать приложения, делая мощное бескодовое/low-code программное обеспечение все более доступным для широкой аудитории.