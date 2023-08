Unity, mesin game yang bereputasi tinggi, kini telah berkelana di luar ranah video game, bercabang menjadi teknologi virtual reality, otomotif, dan bahkan arsitektur. Microsoft kini telah mengumumkan rilis pratinjau dari ekstensi Unity resmi di editor pengkodean terkenalnya, Visual Studio Code.

Berdasarkan rilis sebelumnya dari C# Dev Kit dan ekstensi C# lainnya, Microsoft menyatakan bahwa ekstensi baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pengembang terlepas dari platform pilihan mereka, termasuk desktop, seluler, atau konsol. "Visual Studio Code menjadi aplikasi mitra yang hebat untuk Unity di mana Anda dapat membuat dan memecahkan masalah game Unity Anda. Ekstensi Unity, bersama dengan C# Dev Kit, menggabungkan beberapa fitur yang sudah dikenal dari Visual Studio dan Alat Visual Studio untuk Unity membuat perjalanan pengembangan Unity Anda menyenangkan dengan C# dalam Visual Studio Code," kata Jb Evain, Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Utama di Microsoft, dalam posting blog baru-baru ini.

Memanfaatkan fungsionalitas bertenaga AI seperti penyelesaian kode IntelliSense, ekstensi Unity memberikan saran peringkat teratas saat Anda menyusun kode. Itu juga menggunakan proyek Unity Roslyn Analyzer untuk mengusulkan petunjuk dan perbaikan kode khusus Unity.

Pengembang dapat dengan nyaman memecahkan masalah aplikasi Unity mereka di semua platform yang didukung oleh Unity. Seperti yang dinyatakan Microsoft, menekan F5 untuk menghubungkan debugger ke game dan kemudian menambahkan breakpoint dalam kode membuat proses ini semudah pie.

Namun, untuk memanfaatkan ekstensi Kode Visual Studio, pengembang perlu menjalankan Unity 2021 atau versi yang lebih baru dan mengaktifkan C# Dev Kit. Visual Studio Code juga akan membuat instance dependensi yang diperlukan saat melakukan instalasi ekstensi.

Karena ini adalah rilis pratinjau, Microsoft mendorong pengembang untuk bereksperimen dengan ekstensi ini dan menyampaikan umpan balik mereka melalui dialog "Laporkan Masalah" dari Visual Studio Code.

Dengan penambahan ekstensi baru ini, Visual Studio Code meningkatkan kemampuannya dan menunjukkan potensinya sebagai platform partisipan dalam gelombang modern tanpa kode/ low-code, yang telah dipelopori oleh platform seperti AppMaster.io .

Pengembangan ini melengkapi platform seperti AppMaster.io yang didedikasikan untuk memungkinkan pengembang dan individu yang paham non-teknologi untuk membuat aplikasi dengan mudah dan efisien, membuat perangkat lunak tanpa kode/ low-code yang kuat semakin dapat diakses oleh audiens yang lebih luas.