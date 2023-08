Unity ซึ่งเป็นเอนจิ้นเกมที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้ก้าวไปไกลกว่าขอบเขตของวิดีโอเกม โดยแตกแขนงออกเป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือน ยานยนต์ และแม้แต่เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม Microsoft ได้ประกาศเปิดตัวส่วนขยาย Unity อย่างเป็นทางการในโปรแกรมแก้ไขโค้ด Visual Studio Code ที่มีชื่อเสียง

จากการเปิดตัว C# Dev Kit และส่วนขยาย C# อื่นๆ ก่อนหน้านี้ Microsoft ระบุว่าส่วนขยายใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มที่พวกเขาเลือก รวมถึงเดสก์ท็อป อุปกรณ์พกพา หรือคอนโซล "Visual Studio Code กลายเป็นแอปพลิเคชันพันธมิตรที่ทรงพลังของ Unity ซึ่งคุณสามารถเขียนและแก้ปัญหาเกม Unity ของคุณได้ ส่วนขยายของ Unity พร้อมกับ C# Dev Kit รวมเอาคุณสมบัติที่คุ้นเคยบางอย่างจาก Visual Studio และ Visual Studio Tools สำหรับ Unity ทำให้เส้นทางการพัฒนา Unity ของคุณ มีความสุขกับ C# ใน Visual Studio Code" Jb Evain หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ Microsoft กล่าวในบล็อกโพสต์ล่าสุด

ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การเติมโค้ด IntelliSense ส่วนขยาย Unity จะให้คำแนะนำที่ได้รับคะแนนสูงสุดเมื่อคุณร่างโค้ด นอกจากนี้ยังใช้โปรเจ็กต์ Unity Roslyn Analyzer เพื่อเสนอคำแนะนำเฉพาะของ Unity และการแก้ไขโค้ด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน Unity ของตนได้อย่างสะดวกสบายในทุกแพลตฟอร์มที่สนับสนุนโดย Unity ตามที่ Microsoft ระบุไว้ การกด F5 เพื่อเชื่อมต่อดีบั๊กกับเกม และจากนั้นเพิ่มเบรกพอยต์ในโค้ดทำให้กระบวนการนี้ง่ายเหมือนพาย

อย่างไรก็ตาม ในการใช้ส่วนขยาย Visual Studio Code นักพัฒนาจำเป็นต้องเรียกใช้ Unity 2021 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าและเปิดใช้งาน C# Dev Kit Visual Studio Code จะยกตัวอย่างการอ้างอิงที่จำเป็นเมื่อดำเนินการติดตั้งส่วนขยาย

เนื่องจากนี่เป็นรุ่นตัวอย่าง Microsoft จึงสนับสนุนให้นักพัฒนาทดลองใช้ส่วนขยายนี้และแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องโต้ตอบ "รายงานปัญหา" ของ Visual Studio Code

ด้วยการเพิ่มส่วนขยายใหม่นี้ Visual Studio Code กำลังเพิ่มขีดความสามารถและแสดงศักยภาพในฐานะแพลตฟอร์มผู้เข้าร่วมในเวฟแบบไม่มีโค้ด/ low-code ที่ทันสมัย ​​ซึ่งบุกเบิกโดยแพลตฟอร์มเช่น AppMaster.io

การพัฒนานี้ช่วยเสริมแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น AppMaster.io ซึ่งทุ่มเทเพื่อให้ทั้งนักพัฒนาและผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพแบบไม่มีโค้ด/ low-code เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้น