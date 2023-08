Unity, silnik gier o znaczącej renomie, wyszedł poza sferę gier wideo, rozszerzając swoją działalność na rzeczywistość wirtualną, motoryzację, a nawet technologie architektoniczne. Microsoft ogłosił wydanie podglądu oficjalnego rozszerzenia Unity w swoim renomowanym edytorze kodowania, Visual Studio Code.

Opierając się na wcześniejszym wydaniu C# Dev Kit i innych rozszerzeń C#, Microsoft stwierdził, że nowe rozszerzenie ma na celu zwiększenie produktywności programistów niezależnie od wybranej platformy, w tym komputerów stacjonarnych, mobilnych lub konsol. "Visual Studio Code staje się potężną aplikacją partnerską dla Unity, w której można pisać i rozwiązywać problemy w grach Unity. Rozszerzenie Unity, wraz z zestawem C# Dev Kit, zawiera niektóre znane funkcje z Visual Studio i Visual Studio Tools for Unity, dzięki czemu podróż programistyczna Unity jest przyjemna dzięki C# w Visual Studio Code" - zauważył Jb Evain, główny menedżer ds. inżynierii oprogramowania w Microsoft, w niedawnym poście na blogu.

Korzystając z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak uzupełnianie kodu IntelliSense, rozszerzenie Unity zapewnia najwyżej oceniane sugestie podczas tworzenia kodu. Wykorzystuje również projekt Unity Roslyn Analyzer do proponowania wskazówek i poprawek kodu specyficznych dla Unity.

Deweloperzy mogą wygodnie rozwiązywać problemy z aplikacjami Unity na dowolnej platformie wspieranej przez Unity. Jak stwierdził Microsoft, naciśnięcie klawisza F5 w celu połączenia debuggera z grą, a następnie dodanie punktu przerwania w kodzie sprawia, że proces ten jest tak łatwy, jak ciasto.

Aby jednak korzystać z rozszerzenia Visual Studio Code, programiści muszą uruchomić Unity 2021 lub nowszą wersję i aktywować C# Dev Kit. Visual Studio Code utworzy również instancję wszelkich niezbędnych zależności podczas przeprowadzania instalacji rozszerzenia.

Ponieważ jest to wersja zapoznawcza, Microsoft zachęca deweloperów do eksperymentowania z tym rozszerzeniem i przekazywania swoich opinii za pośrednictwem okna dialogowego "Zgłoś problem" Visual Studio Code.

Wraz z dodaniem tego nowego rozszerzenia, Visual Studio Code zwiększa swoje możliwości i pokazuje swój potencjał jako platformy uczestniczącej w nowoczesnej fali no-code /low-code, której pionierami są już platformy takie jak AppMaster.io.

Rozszerzenie to uzupełnia platformy takie jak AppMaster.io, których celem jest umożliwienie zarówno programistom, jak i osobom nieobeznanym z technologią tworzenia aplikacji z łatwością i wydajnością, dzięki czemu potężne oprogramowanie no-code/low-code staje się coraz bardziej dostępne dla szerszego grona odbiorców.