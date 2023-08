Unity, một công cụ trò chơi khá nổi tiếng, hiện đã mạo hiểm vượt ra khỏi lĩnh vực trò chơi điện tử, phân nhánh sang công nghệ thực tế ảo, ô tô và thậm chí cả kiến ​​trúc. Microsoft hiện đã công bố bản phát hành xem trước của tiện ích mở rộng Unity chính thức trong trình chỉnh sửa mã hóa nổi tiếng của mình, Visual Studio Code.

Dựa trên bản phát hành trước đó của C# Dev Kit và các tiện ích mở rộng C# khác, Microsoft đã tuyên bố rằng tiện ích mở rộng mới nhằm mục đích nâng cao năng suất của các nhà phát triển bất kể nền tảng họ chọn là gì, bao gồm máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc bảng điều khiển. "Visual Studio Code trở thành ứng dụng đối tác hùng mạnh của Unity, nơi bạn có thể ghi chép và khắc phục sự cố trò chơi Unity của mình. Tiện ích mở rộng Unity, cùng với Bộ công cụ phát triển C#, kết hợp một số tính năng quen thuộc từ Visual Studio và Công cụ Visual Studio dành cho Unity, giúp bạn thực hiện hành trình phát triển Unity của mình thú vị với C# trong Visual Studio Code," Jb Evain, Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Chính tại Microsoft, lưu ý trong một bài đăng trên blog gần đây.

Tận dụng các chức năng do AI cung cấp như hoàn thành mã IntelliSense, tiện ích mở rộng Unity cung cấp các đề xuất được đánh giá cao nhất khi bạn soạn thảo mã. Nó cũng sử dụng dự án Trình phân tích Unity Roslyn để đề xuất các gợi ý và sửa mã dành riêng cho Unity.

Các nhà phát triển có thể thoải mái khắc phục sự cố các ứng dụng Unity của họ trên bất kỳ nền tảng nào được hỗ trợ bởi Unity. Như Microsoft đã nêu, việc nhấn F5 để kết nối trình gỡ lỗi với trò chơi và sau đó thêm một điểm ngắt trong mã giúp quá trình này trở nên dễ dàng như ăn bánh.

Tuy nhiên, để sử dụng tiện ích mở rộng Visual Studio Code, nhà phát triển cần chạy Unity 2021 hoặc phiên bản mới hơn và đã kích hoạt C# Dev Kit. Visual Studio Code cũng sẽ khởi tạo mọi phụ thuộc cần thiết khi tiến hành cài đặt tiện ích mở rộng.

Vì đây là bản phát hành xem trước, Microsoft khuyến khích các nhà phát triển thử nghiệm tiện ích mở rộng này và truyền đạt phản hồi của họ thông qua hộp thoại "Báo cáo sự cố" của Visual Studio Code.

Với việc bổ sung tiện ích mở rộng mới này, Visual Studio Code đang tăng cường các khả năng của mình và thể hiện tiềm năng của mình với tư cách là một nền tảng tham gia trong làn sóng không có mã/ low-code hiện đại, đã được tiên phong bởi các nền tảng như AppMaster.io .

Sự phát triển này bổ sung cho các nền tảng như AppMaster.io dành riêng cho việc cho phép cả nhà phát triển và cá nhân không am hiểu về công nghệ tạo ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả, làm cho phần mềm mã low-code mạnh mẽ ngày càng dễ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn.