Unity, un motore di gioco di notevole fama, si è ora avventurato oltre il regno dei videogiochi, estendendosi alla realtà virtuale, al settore automobilistico e persino alle tecnologie architettoniche. Microsoft ha ora annunciato una release di anteprima di un'estensione ufficiale di Unity nel suo rinomato editor di codifica, Visual Studio Code.

Sulla base del precedente rilascio del C# Dev Kit e di altre estensioni C#, Microsoft ha dichiarato che la nuova estensione mira a migliorare la produttività degli sviluppatori indipendentemente dalla piattaforma scelta, tra cui desktop, mobile o console. "Visual Studio Code diventa una potente applicazione partner di Unity, dove è possibile scrivere e risolvere i propri giochi Unity. L'estensione di Unity, insieme al C# Dev Kit, incorpora alcune caratteristiche familiari di Visual Studio e Visual Studio Tools for Unity, rendendo il vostro viaggio nello sviluppo di Unity piacevole con C# in Visual Studio Code", ha sottolineato Jb Evain, Principal Software Engineering Manager di Microsoft, in un recente post sul blog.

Sfruttando le funzionalità AI come il completamento del codice IntelliSense, l'estensione Unity fornisce suggerimenti di alto livello durante la stesura del codice. Utilizza inoltre il progetto Unity Roslyn Analyzer per proporre suggerimenti e correzioni di codice specifiche per Unity.

Gli sviluppatori possono risolvere comodamente i problemi delle loro applicazioni Unity su qualsiasi piattaforma supportata da Unity. Come dichiarato da Microsoft, premendo F5 per connettere il debugger al gioco e aggiungendo successivamente un punto di interruzione nel codice, questo processo diventa semplicissimo.

Tuttavia, per utilizzare l'estensione di Visual Studio Code, gli sviluppatori devono eseguire Unity 2021 o una versione più recente e avere attivato il C# Dev Kit. Visual Studio Code istanzierà anche tutte le dipendenze necessarie durante l'installazione dell'estensione.

Trattandosi di una release di anteprima, Microsoft incoraggia gli sviluppatori a sperimentare questa estensione e a trasmettere il proprio feedback attraverso la finestra "Report Issue" di Visual Studio Code.

