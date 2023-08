Unity, eine Spiele-Engine von beachtlichem Ruf, hat sich inzwischen über den Bereich der Videospiele hinaus in die Bereiche virtuelle Realität, Automobil und sogar Architekturtechnologien vorgewagt. Microsoft hat nun eine Vorabversion einer offiziellen Unity-Erweiterung für seinen renommierten Coding-Editor Visual Studio Code angekündigt.

Basierend auf der früheren Veröffentlichung des C# Dev Kits und anderer C#-Erweiterungen erklärte Microsoft, dass die neue Erweiterung die Produktivität von Entwicklern unabhängig von der Plattform ihrer Wahl, einschließlich Desktop, Mobile oder Konsolen, verbessern soll. "Visual Studio Code wird zu einer mächtigen Partneranwendung für Unity, mit der Sie Ihre Unity-Spiele schreiben und Fehler beheben können. Die Unity-Erweiterung enthält zusammen mit dem C# Dev Kit einige vertraute Funktionen von Visual Studio und Visual Studio Tools for Unity, so dass die Unity-Entwicklung mit C# in Visual Studio Code zum Vergnügen wird", so Jb Evain, Principal Software Engineering Manager bei Microsoft, in einem aktuellen Blogbeitrag.

Die Unity-Erweiterung nutzt KI-gestützte Funktionen wie die IntelliSense-Code-Vervollständigung und liefert während des Codeentwurfs erstklassige Vorschläge. Außerdem nutzt sie das Unity Roslyn Analyzer-Projekt, um Unity-spezifische Hinweise und Code-Fixes vorzuschlagen.

Entwickler können ihre Unity-Anwendungen auf jeder Plattform, die von Unity unterstützt wird, bequem beheben. Wie Microsoft erklärte, wird dieser Prozess durch Drücken der F5-Taste, um den Debugger mit dem Spiel zu verbinden, und anschließendes Hinzufügen eines Haltepunkts im Code zum Kinderspiel.

Um die Visual Studio Code-Erweiterung nutzen zu können, müssen Entwickler jedoch Unity 2021 oder eine neuere Version verwenden und das C# Dev Kit aktiviert haben. Visual Studio Code wird bei der Installation der Erweiterung auch alle notwendigen Abhängigkeiten instanziieren.

Da es sich um eine Vorabversion handelt, ermutigt Microsoft Entwickler, mit dieser Erweiterung zu experimentieren und ihr Feedback über den Dialog "Report Issue" von Visual Studio Code zu übermitteln.

Mit dieser neuen Erweiterung erweitert Visual Studio Code seine Fähigkeiten und zeigt sein Potenzial als Teilnehmerplattform an der modernen No-Code- bzw.low-code -Welle, die bereits von Plattformen wie AppMaster.io eingeleitet wurde.

Diese Entwicklung ergänzt Plattformen wie AppMaster.io, die es sowohl Entwicklern als auch technisch nicht versierten Personen ermöglichen, Anwendungen mit Leichtigkeit und Effizienz zu erstellen, wodurch leistungsstarke No-Code/low-code Software zunehmend einem breiteren Publikum zugänglich wird.