Unity ، محرك اللعبة ذا السمعة الكبيرة ، قد غامر الآن بما هو أبعد من عالم ألعاب الفيديو ، متفرعًا إلى الواقع الافتراضي ، وتقنيات السيارات ، وحتى التقنيات المعمارية. أعلنت Microsoft الآن عن إصدار معاينة لملحق Unity الرسمي في محرر الترميز الشهير Visual Studio Code.

استنادًا إلى إصدارها السابق من C # Dev Kit وإضافات C # الأخرى ، صرحت Microsoft أن الامتداد الجديد يهدف إلى تعزيز إنتاجية المطورين بغض النظر عن النظام الأساسي الذي يختارونه ، بما في ذلك سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو وحدات التحكم. "أصبح Visual Studio Code تطبيقًا شريكًا قويًا لـ Unity حيث يمكنك كتابة واستكشاف أخطاء ألعاب Unity الخاصة بك. يتضمن ملحق Unity ، جنبًا إلى جنب مع C # Dev Kit ، بعض الميزات المألوفة من Visual Studio و Visual Studio Tools for Unity مما يجعل رحلة تطوير Unity الخاصة بك مبهجًا بـ C # في Visual Studio Code "، أشار Jb Evain ، مدير هندسة البرمجيات الرئيسي في Microsoft ، في منشور مدونة حديث.

بالاستفادة من الوظائف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل إكمال كود IntelliSense ، يوفر ملحق Unity الاقتراحات الأعلى تقييمًا أثناء قيامك بمسودة التعليمات البرمجية. كما أنها تستخدم مشروع Unity Roslyn Analyzer لاقتراح تلميحات خاصة بالوحدة وإصلاحات التعليمات البرمجية.

يمكن للمطورين استكشاف أخطاء تطبيقات Unity الخاصة بهم وإصلاحها بسهولة عبر أي منصة تدعمها Unity. كما ذكرت Microsoft ، فإن الضغط على F5 لتوصيل مصحح الأخطاء باللعبة ثم إضافة نقطة توقف في الكود يجعل هذه العملية سهلة مثل الفطيرة.

ومع ذلك ، لاستخدام ملحق Visual Studio Code ، يحتاج المطورون إلى تشغيل Unity 2021 أو إصدار أحدث وتنشيط C # Dev Kit. سيقوم Visual Studio Code أيضًا بإنشاء أي تبعيات ضرورية عند تنفيذ تثبيت الامتداد.

نظرًا لأن هذا إصدار معاينة ، تشجع Microsoft المطورين على تجربة هذا الامتداد ونقل ملاحظاتهم من خلال حوار "Report Issue" في Visual Studio Code.

مع إضافة هذا الامتداد الجديد ، يعمل Visual Studio Code على تعزيز قدراته وإظهار إمكاناته كمنصة مشاركة في الموجة الحديثة بدون رمز / low-code ، والتي كانت رائدة بالفعل من قبل منصات مثل AppMaster.io .

يكمل هذا التطوير منصات مثل AppMaster.io المخصصة لتمكين كل من المطورين والأفراد الأذكياء غير التقنيين لإنشاء تطبيقات بسهولة وكفاءة ، مما يجعل البرامج القوية التي لا تحتوي على رمز / low-code متاحة بشكل متزايد لجمهور أوسع.