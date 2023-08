O Unity, um motor de jogo de renome considerável, aventurou-se agora para além do domínio dos jogos de vídeo, expandindo-se para a realidade virtual, para o sector automóvel e até para as tecnologias de arquitetura. A Microsoft anunciou agora uma versão prévia de uma extensão oficial do Unity no seu famoso editor de código, o Visual Studio Code.

Com base no seu lançamento anterior do C# Dev Kit e de outras extensões C#, a Microsoft afirmou que a nova extensão visa aumentar a produtividade dos programadores, independentemente da sua plataforma de eleição, incluindo desktop, telemóvel ou consolas. "O Visual Studio Code torna-se uma poderosa aplicação parceira do Unity, onde pode escrever e resolver problemas nos seus jogos Unity. A extensão Unity, juntamente com o C# Dev Kit, incorpora alguns recursos familiares do Visual Studio e do Visual Studio Tools for Unity, tornando sua jornada de desenvolvimento Unity agradável com C# no Visual Studio Code", observou Jb Evain, gerente principal de engenharia de software da Microsoft, em uma postagem recente no blog.

Tirando partido de funcionalidades alimentadas por IA, como o preenchimento de código do IntelliSense, a extensão Unity fornece sugestões com as melhores classificações à medida que o código é redigido. Também utiliza o projeto Unity Roslyn Analyzer para propor sugestões e correcções de código específicas da Unity.

Os programadores podem resolver confortavelmente os problemas das suas aplicações Unity em qualquer plataforma suportada pelo Unity. Tal como a Microsoft afirmou, premir F5 para ligar o depurador ao jogo e, subsequentemente, adicionar um ponto de interrupção no código torna este processo muito fácil.

No entanto, para utilizar a extensão do Visual Studio Code, os programadores têm de executar o Unity 2021 ou uma versão mais recente e ter o C# Dev Kit ativado. O Visual Studio Code também instanciará todas as dependências necessárias ao realizar a instalação da extensão.

Uma vez que esta é uma versão de pré-visualização, a Microsoft incentiva os programadores a experimentarem esta extensão e a transmitirem os seus comentários através da caixa de diálogo "Report Issue" do Visual Studio Code.

Com a adição desta nova extensão, o Visual Studio Code está a melhorar as suas capacidades e a mostrar o seu potencial como plataforma participante na moderna onda no-code/low-code, já iniciada por plataformas como a AppMaster.io.

Este desenvolvimento complementa plataformas como AppMaster.io que se dedicam a permitir que tanto os programadores como os indivíduos sem conhecimentos técnicos criem aplicações com facilidade e eficiência, tornando o poderoso software no-code/low-code cada vez mais acessível a um público mais vasto.