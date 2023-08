Unity, un moteur de jeu de grande réputation, s'est aventuré au-delà du domaine des jeux vidéo et s'est étendu à la réalité virtuelle, à l'automobile et même aux technologies architecturales. Microsoft vient d'annoncer la sortie en avant-première d'une extension officielle d'Unity dans son célèbre éditeur de code, Visual Studio Code.

S'inspirant de son kit de développement C# et d'autres extensions C#, Microsoft a déclaré que la nouvelle extension vise à améliorer la productivité des développeurs, quelle que soit la plateforme qu'ils choisissent, qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau, d'un téléphone portable ou d'une console. "Visual Studio Code devient une application partenaire puissante pour Unity où vous pouvez écrire et dépanner vos jeux Unity. L'extension Unity, ainsi que le kit de développement C#, intègrent certaines fonctionnalités familières de Visual Studio et de Visual Studio Tools for Unity, ce qui rend votre voyage de développement Unity agréable avec C# dans Visual Studio Code", a noté Jb Evain, directeur principal de l'ingénierie logicielle chez Microsoft, dans un récent billet de blog.

Capitalisant sur des fonctionnalités alimentées par l'IA telles que la complétion de code IntelliSense, l'extension Unity fournit des suggestions de premier ordre au fur et à mesure que vous rédigez du code. Elle utilise également le projet Unity Roslyn Analyzer pour proposer des astuces et des corrections de code spécifiques à Unity.

Les développeurs peuvent confortablement dépanner leurs applications Unity sur n'importe quelle plateforme supportée par Unity. Comme l'a indiqué Microsoft, il suffit d'appuyer sur F5 pour connecter le débogueur au jeu, puis d'ajouter un point d'arrêt dans le code pour que le processus soit aussi simple que possible.

Toutefois, pour utiliser l'extension Visual Studio Code, les développeurs doivent exécuter Unity 2021 ou une version plus récente et avoir activé le kit de développement C#. Visual Studio Code instanciera également toutes les dépendances nécessaires lors de l'installation de l'extension.

Étant donné qu'il s'agit d'une version préliminaire, Microsoft encourage les développeurs à expérimenter cette extension et à faire part de leurs commentaires dans la boîte de dialogue "Report Issue" de Visual Studio Code.

Avec l'ajout de cette nouvelle extension, Visual Studio Code améliore ses capacités et montre son potentiel en tant que plateforme participant à la vague moderne no-code/low-code, déjà inaugurée par des plateformes telles que AppMaster.io.

Ce développement complète des plateformes telles que AppMaster.io, dont la vocation est de permettre aux développeurs et aux personnes non initiées à la technologie de créer des applications avec facilité et efficacité, rendant ainsi les logiciels puissants sans code/low-code de plus en plus accessibles à un public plus large.