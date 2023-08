Unity, een game-engine met een aanzienlijke reputatie, heeft zich nu buiten het domein van videogames gewaagd en is nu ook actief op het gebied van virtual reality, auto's en zelfs architecturale technologieën. Microsoft heeft nu een previewversie aangekondigd van een officiële Unity-extensie voor zijn gerenommeerde codeereditor, Visual Studio Code.

Gebaseerd op de eerdere release van de C# Dev Kit en andere C#-extensies, stelt Microsoft dat de nieuwe extensie bedoeld is om de productiviteit van ontwikkelaars te verbeteren, ongeacht het platform van hun keuze, inclusief desktop, mobiel of consoles. "Visual Studio Code wordt een machtige partnertoepassing voor Unity waarmee je je Unity-games kunt beschrijven en problemen kunt oplossen. De Unity-extensie bevat samen met de C# Dev Kit een aantal bekende functies uit Visual Studio en Visual Studio Tools for Unity, waardoor je Unity-ontwikkelreis heerlijk wordt met C# in Visual Studio Code", aldus Jb Evain, Principal Software Engineering Manager bij Microsoft, in een recente blogpost.

De Unity-extensie maakt gebruik van AI-functionaliteiten zoals IntelliSense-codeaanvulling en biedt suggesties van topkwaliteit terwijl je code opstelt. Het maakt ook gebruik van het Unity Roslyn Analyzer-project om Unity-specifieke hints en codefixes voor te stellen.

Ontwikkelaars kunnen gemakkelijk problemen oplossen met hun Unity-toepassingen op elk platform dat door Unity wordt ondersteund. Zoals Microsoft al aangaf, is dit proces heel eenvoudig als je op F5 drukt om de debugger met de game te verbinden en vervolgens een breekpunt in de code toevoegt.

Om de Visual Studio Code-extensie te kunnen gebruiken, moeten ontwikkelaars echter Unity 2021 of een nieuwere versie draaien en de C# Dev Kit hebben geactiveerd. Visual Studio Code zal ook alle benodigde afhankelijkheden instantiëren wanneer de extensie wordt geïnstalleerd.

Aangezien dit een preview-release is, moedigt Microsoft ontwikkelaars aan om te experimenteren met deze extensie en hun feedback door te geven via het dialoogvenster "Report Issue" van Visual Studio Code.

Met de toevoeging van deze nieuwe extensie vergroot Visual Studio Code zijn mogelijkheden en toont het zijn potentieel als een deelnemend platform in de moderne no-code/low-code golf, reeds gepionierd door platforms zoals AppMaster.io.

Deze ontwikkeling is een aanvulling op platformen zoals AppMaster.io die zowel ontwikkelaars als niet-techneuten in staat stellen om eenvoudig en efficiënt toepassingen te maken, waardoor krachtige no-code/low-code software steeds toegankelijker wordt voor een breder publiek.