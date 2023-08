상당한 평판을 얻고 있는 게임 엔진인 Unity는 이제 비디오 게임의 영역을 넘어 가상 현실, 자동차, 심지어 건축 기술까지 진출했습니다. Microsoft는 유명한 코딩 편집기인 Visual Studio Code에서 공식 Unity 확장 프로그램의 프리뷰 릴리스를 발표했습니다.

C# Dev Kit 및 기타 C# 확장의 이전 릴리스를 기반으로 Microsoft는 새로운 확장이 데스크톱, 모바일 또는 콘솔을 포함하여 선택한 플랫폼에 관계없이 개발자의 생산성을 향상시키는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. "Visual Studio Code는 Unity 게임을 작성하고 문제를 해결할 수 있는 Unity의 강력한 파트너 애플리케이션이 됩니다. Unity 확장은 C# Dev Kit와 함께 Visual Studio 및 Visual Studio Tools for Unity의 몇 가지 친숙한 기능을 통합하여 Unity 개발 여정을 만듭니다. Microsoft의 수석 소프트웨어 엔지니어링 관리자인 Jb Evain은 최근 블로그 게시물에서 이렇게 말했습니다.

IntelliSense 코드 완성과 같은 AI 기반 기능을 활용하는 Unity 확장 프로그램은 코드 초안 작성 시 최고의 제안을 제공합니다. 또한 Unity Roslyn Analyzer 프로젝트를 활용하여 Unity 관련 힌트 및 코드 수정을 제안합니다.

개발자는 Unity가 지원하는 모든 플랫폼에서 Unity 애플리케이션의 문제를 편안하게 해결할 수 있습니다. Microsoft가 말했듯이 F5 키를 눌러 디버거를 게임에 연결한 다음 코드에 중단점을 추가하면 이 프로세스가 파이처럼 쉬워집니다.

그러나 Visual Studio Code 확장을 활용하려면 개발자가 Unity 2021 이상 버전을 실행하고 C# Dev Kit를 활성화해야 합니다. 또한 Visual Studio Code는 확장 설치를 수행할 때 필요한 모든 종속성을 인스턴스화합니다.

이것은 미리 보기 릴리스이므로 Microsoft는 개발자가 이 확장을 실험하고 Visual Studio Code의 "문제 보고" 대화 상자를 통해 피드백을 전달할 것을 권장합니다.

