Unity, un motor de juegos de considerable reputación, se ha aventurado ahora más allá del ámbito de los videojuegos, adentrándose en la realidad virtual, la automoción e incluso las tecnologías arquitectónicas. Microsoft ha anunciado el lanzamiento de una versión preliminar de una extensión oficial de Unity para su famoso editor de código Visual Studio Code.

Basándose en su anterior lanzamiento del C# Dev Kit y otras extensiones de C#, Microsoft ha declarado que la nueva extensión pretende mejorar la productividad de los desarrolladores independientemente de la plataforma que elijan, ya sea de escritorio, móvil o consolas. "Visual Studio Code se convierte en una poderosa aplicación asociada a Unity en la que podrás escribir y solucionar los problemas de tus juegos Unity. La extensión de Unity, junto con el kit de desarrollo de C#, incorpora algunas funciones conocidas de Visual Studio y Visual Studio Tools para Unity, haciendo que tu viaje de desarrollo de Unity sea encantador con C# en Visual Studio Code", señalaba Jb Evain, director principal de ingeniería de software de Microsoft, en una reciente entrada de blog.

La extensión de Unity, que aprovecha funcionalidades potenciadas por la inteligencia artificial como la finalización de código IntelliSense, ofrece sugerencias de lo más valoradas a medida que se redacta el código. También utiliza el proyecto Unity Roslyn Analyzer para proponer sugerencias y correcciones de código específicas de Unity.

Los desarrolladores pueden solucionar cómodamente los problemas de sus aplicaciones Unity en cualquier plataforma respaldada por Unity. Tal y como afirma Microsoft, pulsar F5 para conectar el depurador al juego y añadir posteriormente un punto de interrupción en el código hace que este proceso sea de lo más sencillo.

Sin embargo, para utilizar la extensión Visual Studio Code, los desarrolladores necesitan ejecutar Unity 2021 o una versión más reciente y tener activado el C# Dev Kit. Visual Studio Code también instanciará las dependencias necesarias al instalar la extensión.

Dado que se trata de una versión preliminar, Microsoft anima a los desarrolladores a experimentar con esta extensión y transmitir sus comentarios a través del cuadro de diálogo "Report Issue" de Visual Studio Code.

Con la incorporación de esta nueva extensión, Visual Studio Code mejora sus capacidades y muestra su potencial como plataforma participante en la moderna ola no-code/low-code, de la que ya son pioneras plataformas como AppMaster.io.

Este desarrollo complementa a plataformas como AppMaster.io, dedicadas a permitir que tanto desarrolladores como personas sin conocimientos tecnológicos creen aplicaciones con facilidad y eficacia, haciendo que el potente software sin código/low-code sea cada vez más accesible a un público más amplio.