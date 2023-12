Yapay Zeka Entegre Güvenlik Çözümü 'Guardz', 18 Milyon Dolarlık A Serisi Finansmanı Ele Geçirdi

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik siber sigorta ve güvenliği entegre eden kapsamlı bir çözüm sunan yenilikçi bir İsrailli başlangıç ​​​​firması olan Guardz, A Serisi finansman turundan kasasını başarıyla 18 milyon dolar ile doldurdu.

Bir yıldan kısa bir süre önce, Ocak 2023'ün sonunda gölgelerden çıkan şirket, iş perspektifini hızla ayarladı. Başlangıçta Guardz doğrudan KOBİ'lere satış yapmayı amaçlıyordu. Bununla birlikte, KOBİ'lere yönelik BT hizmetleriyle ilgilenen yönetilen hizmet sağlayıcıların (MSP'ler), ürünlerinin KOBİ'ler tarafından kullanılmasını sağlamak için ideal kanal olduğu açıkça ortaya çıktığında, bir dönüm noktası ortaya çıktı. Bu noktada MSP'ler artık Guardz tarafından desteklenen ve güçlendirilen kendi paketlerini oluşturuyorlar.

Guardz CEO'su Dor Eisner, bir röportajda şirketin yolculuğuna dikkat çekti. Şunu vurguladı: 'Bu, Guardz tarafından desteklenen ancak MSP'nin logosunun önde olduğu karma bir çözüm.'

Bu finansman turunun amacı, Guardz ürününü geliştirmeye devam etmek için ek mühendislik yeteneklerini işe almaktır. Firma öncelikle ABD, İngiltere ve Avustralya'da bulunan müşterilere hizmet vermektedir. Şu anda yaklaşık 200 MSP Guardz kullanıyor ve ayrıca yaklaşık 3.000 KOBİ'ye de hizmet veriyor. Bu, Guardz güvenlik teklifleri dahilinde oturan yaklaşık 36.000 kullanıcıyı temsil ediyor. Güvenlik temel gelir kaynağı olmaya devam ederken, siber sigorta isteğe bağlı bir eklenti olarak duruyor.

Glilot Capital Partners'ın erken büyüme fonu Glilot+, bu turun baş mali destekçisi. Diğer katılımcı yatırımcılar arasında ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels ve GKFF Ventures yer alıyor.

Şirketin değerlemesi açıklanmazken Eisner, Guardz kamuoyuna yaptığı duyuruyla aynı zamana denk gelen 10 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turu olan son bağış toplama çabasından bu yana rakamın üç kat arttığını belirtti.

Guardz'ın temel hedeflerinden biri, müşterileri için daha büyük kuruluşların teklifleriyle rekabet edebilecek sağlam bir güvenlik platformu geliştirmektir. Platform, doğrudan yönetimde çok az müşteri girişi gerektiren, yönetilen bir hizmet olarak çalışır. Yine de bir dizi yapay zeka tabanlı otomasyon özelliği içerir: Guardz araçları, herhangi bir yasa dışı eylemi otomatik olarak tespit eder, bu tür faaliyetlere karşı çözümler sunar ve MSP tarafından daha fazla araştırılmak üzere faaliyet raporları üretir. Ayrıca MPS, müşterilerinin işgücünün eğitilmesine yardımcı olmak amacıyla söz konusu KOBİ'nin belirli operasyonlarına göre uyarlanmış güvenlik ihlali senaryoları oluşturmak için Guardz daha da kullanabilir.

