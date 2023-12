La soluzione di sicurezza integrata con intelligenza artificiale "Guardz" ottiene un finanziamento di serie A da 18 milioni di dollari

Guardz, un’innovativa startup israeliana che offre una soluzione completa che integra assicurazione informatica e sicurezza per le piccole e medie imprese (PMI), ha riempito con successo le sue casse con ulteriori 18 milioni di dollari da un round di finanziamento di serie A.

L’azienda, uscita dall’ombra meno di un anno fa, alla fine di gennaio 2023, ha rapidamente adeguato la propria prospettiva di business. Originariamente Guardz intendeva vendere direttamente alle PMI. Tuttavia, la svolta è diventata evidente quando è diventato chiaro che i fornitori di servizi gestiti (MSP), che si occupano dei servizi IT per le PMI, erano il canale ideale per far sì che il loro prodotto fosse utilizzato dalle PMI. A questo punto, gli MSP stanno creando i propri pacchetti, approvati e rafforzati da Guardz.

Dor Eisner, CEO di Guardz, ha evidenziato in un'intervista il percorso dell'azienda. Ha sottolineato: "È una soluzione mista, alimentata da Guardz ma con il logo dell'MSP davanti".

L’intenzione alla base di questo round di finanziamento è quella di assumere ulteriori talenti ingegneristici per continuare a migliorare il prodotto Guardz. L'azienda si rivolge principalmente a clienti con sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia. Attualmente, circa 200 MSP utilizzano Guardz, rivolgendosi inoltre a circa 3.000 PMI. Ciò rappresenta circa 36.000 utenti che utilizzano le offerte di sicurezza di Guardz. Sebbene la sicurezza rimanga la principale fonte di entrate, l’assicurazione informatica rappresenta un’aggiunta opzionale.

Il fondo a crescita anticipata di Glilot Capital Partners, Glilot+, è il principale finanziatore di questo round. Altri investitori partecipanti includono ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels e GKFF Ventures.

Anche se la valutazione della società rimane sconosciuta, Eisner ha indicato che la cifra è triplicata dall'ultima raccolta fondi, un round di avviamento da 10 milioni di dollari, in concomitanza con l'annuncio Guardz al pubblico.

Uno degli obiettivi principali di Guardz è sviluppare una solida piattaforma di sicurezza per i propri clienti in grado di competere con le offerte di organizzazioni più grandi. La piattaforma funziona come un servizio gestito, richiedendo poco input da parte del cliente nella gestione diretta. Tuttavia, comprende una serie di funzionalità di automazione basate sull'intelligenza artificiale: gli strumenti di Guardz rilevano automaticamente qualsiasi azione illecita, offrendo soluzioni contro tale attività e producendo rapporti di attività per ulteriori indagini da parte dell'MSP. Inoltre, l'MPS può utilizzare ulteriormente Guardz per creare scenari di violazione della sicurezza, adattati alle operazioni specifiche della PMI in questione, per contribuire alla formazione della forza lavoro del cliente.

Sfruttando le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per fornire soluzioni no-code, piattaforme come AppMaster and Guardz markedly enhance the capabilities and safety of businesses. At AppMaster, the emphasis is on using AI to create highly customizable, scalable, web, mobile, and backend applications without the need for traditional coding. Challenges faced by the industry are continually evolving, and consolidating AI into security and software development solutions is salient for the future of resilient, sustainable businesses.