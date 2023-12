AI- ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটি সলিউশন 'Guardz' $18M সিরিজ এ ফান্ডিং জব্দ করেছে

Guardz, একটি উদ্ভাবনী ইসরায়েলি স্টার্টআপ ফার্ম যেটি ছোট থেকে মাঝারি উদ্যোগের (SMBs) জন্য সাইবারবীমা এবং নিরাপত্তা একীভূত করার একটি ব্যাপক সমাধান অফার করে, একটি সিরিজ A তহবিল রাউন্ড থেকে অতিরিক্ত $18 মিলিয়ন দিয়ে সাফল্যের সাথে তার কোষাগারকে শীর্ষে তুলেছে।

সংস্থাটি, যা এক বছরেরও কম আগে, 2023 সালের জানুয়ারির শেষের দিকে ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল, দ্রুত তার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সামঞ্জস্য করেছে। মূলত, Guardz সরাসরি SMBs-এর কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল। যাইহোক, একটি পিভট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন এটি স্পষ্ট যে পরিচালিত পরিষেবা প্রদানকারীরা (MSPs), যারা SMBs-এর জন্য IT পরিষেবার যত্ন নেয়, SMBs দ্বারা তাদের পণ্য ব্যবহার করার জন্য আদর্শ বাহক। এই মুহুর্তে, MSPগুলি এখন তাদের নিজস্ব প্যাকেজ তৈরি করছে, যা Guardz দ্বারা অনুমোদিত এবং সুরক্ষিত।

Guardz এর সিইও ডর আইজনার একটি সাক্ষাৎকারে কোম্পানির যাত্রার কথা তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন: 'এটি একটি মিশ্রিত সমাধান, Guardz দ্বারা চালিত কিন্তু সামনে MSP এর লোগো সহ।'

এই ফান্ডিং রাউন্ডের পিছনে উদ্দেশ্য হল Guardz পণ্যের উন্নতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিভা নিয়োগ করা। ফার্মটি প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক ক্লায়েন্টদের সরবরাহ করে। বর্তমানে, প্রায় 200টি MSPs Guardz ব্যবহার করছে, যা আরও প্রায় 3,000 SMB কে সরবরাহ করছে। এটি প্রায় 36,000 ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধিত্ব করে যা Guardz এর নিরাপত্তা অফারগুলির মধ্যে বসে আছে। যদিও নিরাপত্তা রাজস্বের মূল উৎস, সাইবার বীমা একটি ঐচ্ছিক সংযোজন হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

Glilot Capital Partners, Glilot+-এর প্রাথমিক বৃদ্ধি তহবিল এই রাউন্ডে প্রধান আর্থিক সহায়তাকারী। অন্যান্য অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels এবং GKFF ভেঞ্চারস।

যদিও কোম্পানির মূল্যায়ন অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, আইজনার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শেষ তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা থেকে এই সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে, একটি $10 মিলিয়ন বীজ রাউন্ড, জনসাধারণের কাছে Guardz ঘোষণার সাথে মিল রেখে।

Guardz এর মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল তার ক্লায়েন্টদের জন্য একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যা বড় প্রতিষ্ঠানের অফারগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। প্ল্যাটফর্মটি একটি পরিচালিত পরিষেবা হিসাবে চলে, সরাসরি পরিচালনায় সামান্য গ্রাহক ইনপুট প্রয়োজন। তবুও, এটিতে AI-ভিত্তিক অটোমেশন বৈশিষ্ট্যগুলির একটি হোস্ট রয়েছে: Guardz ' টুলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনও অবৈধ ক্রিয়া সনাক্ত করে, এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমাধান প্রদান করে এবং MSP দ্বারা আরও তদন্তের জন্য কার্যকলাপ প্রতিবেদন তৈরি করে। এছাড়াও, MPS নিরাপত্তা লঙ্ঘনের পরিস্থিতি তৈরি করতে Guardz আরও ব্যবহার করতে পারে - প্রশ্নে থাকা SMB-এর নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের জন্য তৈরি - তাদের ক্লায়েন্টের কর্মীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে সহায়তা করার জন্য।

