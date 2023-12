AI 統合セキュリティ ソリューション「Guardz」がシリーズ A 資金 1,800 万ドルを獲得

Guardzは、中小企業 (SMB) 向けにサイバー保険とセキュリティを統合した包括的なソリューションを提供する革新的なイスラエルのスタートアップ企業で、シリーズ A の資金調達ラウンドでさらに 1,800 万ドルを調達し、金庫を補充することに成功しました。

2023 年 1 月末の時点で 1 年も経たないうちに影から抜け出した同社は、ビジネスの見通しを急速に調整しました。当初、 Guardz中小企業に直接販売するつもりでした。しかし、SMB 向けの IT サービスを担当するマネージド サービス プロバイダー (MSP) が、自社の製品を SMB に使用してもらうための理想的なパイプであることが明らかになり、転換点が明らかになりました。現時点では、MSP はGuardzによって承認および強化された独自のパッケージを作成しています。

Guardzの CEO、Dor Eyesner 氏はインタビューで会社の歩みを強調しました。同氏は、「これは Guardz を利用した混合ソリューションですが、MSP のロゴが前面に出ています。」と強調しました。

この資金調達ラウンドの背後にある目的は、 Guardz製品を強化し続けるために追加のエンジニアリング人材を雇用することです。同社は主に米国、英国、オーストラリアに拠点を置く顧客に対応しています。現在、約 200 の MSP がGuardz使用しており、さらに約 3,000 の SMB に対応しています。これは、 Guardzのセキュリティ製品内に座っている約 36,000 人のユーザーを表します。セキュリティが依然として中核的な収益源である一方で、サイバー保険はオプションの追加として位置づけられています。

Glilot Capital Partners の初期成長ファンドである Glilot+ が、このラウンドの主な資金的支援者です。他の参加投資家には、ClearSky、hanaco Ventures、iAngels、GKFF Ventures が含まれます。

同社の評価額は未公開のままだが、アイズナー氏は、 Guardz一般向け発表と同時に行われた前回の資金調達活動である1,000万ドルのシードラウンドからその数字が3倍に成長したことを示唆した。

Guardz の中核的な目的の 1 つは、大規模な組織の製品と競合できる、クライアント向けの堅牢なセキュリティ プラットフォームを開発することです。このプラットフォームはマネージド サービスとして実行され、直接管理において顧客の入力はほとんど必要ありません。それでも、これは AI ベースの自動化機能のホストで構成されています。Guardz Guardzツールは、あらゆる違法行為を自動的に検出し、そのような行為に対する解決策を提供し、MSP によるさらなる調査のための行為レポートを作成します。さらに、MPS はGuardzさらに利用して、問題の SMB の特定の業務に合わせたセキュリティ侵害シナリオを作成し、クライアントの従業員のトレーニングを支援できます。

