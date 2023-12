Rozwiązanie zabezpieczające zintegrowane ze sztuczną inteligencją „Guardz” pozyskuje fundusze serii A o wartości 18 mln dolarów

Guardz, innowacyjna izraelska firma start-up oferująca kompleksowe rozwiązanie integrujące cyberubezpieczenia i bezpieczeństwo dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB), z powodzeniem uzupełniła swoją kasę dodatkowymi 18 milionami dolarów z rundy finansowania serii A.

Spółka, która niecały rok temu wyszła z cienia, pod koniec stycznia 2023 roku, szybko skorygowała swoją perspektywę biznesową. Pierwotnie Guardz zamierzał sprzedawać bezpośrednio małym i średnim firmom. Jednak zwrot stał się widoczny, gdy stało się jasne, że dostawcy usług zarządzanych (MSP), którzy zapewniają usługi IT dla małych i średnich firm, są idealnym sposobem na umożliwienie korzystania z ich produktów przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W tym momencie MSP tworzą własne pakiety, wspierane i wzmacniane przez Guardz.

Dor Eisner, dyrektor generalny Guardz, podkreślił w wywiadzie drogę firmy. Podkreślił: „To rozwiązanie mieszane, obsługiwane przez firmę Guardz, ale z logo MSP z przodu”.

Zamiarem tej rundy finansowania jest zatrudnienie dodatkowych talentów inżynieryjnych w celu ciągłego ulepszania produktu Guardz. Firma obsługuje głównie klientów z siedzibą w USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Obecnie około 200 MSP korzysta Guardz, obsługując dodatkowo około 3000 małych i średnich firm. Oznacza to około 36 000 użytkowników korzystających z oferty zabezpieczeń Guardz. Chociaż bezpieczeństwo pozostaje głównym źródłem przychodów, ubezpieczenie cybernetyczne stanowi opcjonalny dodatek.

Głównym sponsorem finansowym w tej rundzie jest fundusz wczesnego wzrostu Glilot Capital Partners, Glilot+. Inni inwestorzy uczestniczący to ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels i GKFF Ventures.

Chociaż wycena firmy pozostaje nieujawniona, Eisner wskazał, że od ostatniej zbiórki pieniędzy, rundy początkowej o wartości 10 milionów dolarów, liczba ta wzrosła trzykrotnie, co zbiegło się z publicznym ogłoszeniem akcji Guardz.

Jednym z głównych celów Guardz jest opracowanie solidnej platformy bezpieczeństwa dla swoich klientów, która może konkurować z ofertami większych organizacji. Platforma działa jako usługa zarządzana, wymagająca niewielkiego wkładu klienta w bezpośrednie zarządzanie. Zawiera jednak szereg funkcji automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji: narzędzia Guardz automatycznie wykrywają wszelkie nielegalne działania, oferując rozwiązania przeciwko takim działaniom i generując raporty o działaniach do dalszego zbadania przez MSP. Poza tym MPS może w dalszym ciągu wykorzystywać Guardz do tworzenia scenariuszy naruszeń bezpieczeństwa – dostosowanych do konkretnych operacji danej małej i średniej wielkości firm – aby pomóc w szkoleniu pracowników swojego klienta.

