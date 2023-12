AI-geïntegreerde beveiligingsoplossing 'Guardz' haalt serie A-financiering van $ 18 miljoen op

Guardz, een innovatief Israëlisch startend bedrijf dat een alomvattende oplossing biedt die cyberverzekeringen en beveiliging integreert voor kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB), heeft met succes zijn schatkist aangevuld met nog eens 18 miljoen dollar uit een Serie A-financieringsronde.

Het bedrijf, dat nog geen jaar geleden, eind januari 2023, uit de schaduw stapte, heeft zijn zakelijke perspectief snel aangepast. Oorspronkelijk was Guardz van plan rechtstreeks aan het MKB te verkopen. Er kwam echter een scharnierpunt naar voren toen duidelijk werd dat Managed Service Providers (MSP's), die de IT-diensten voor het MKB verzorgen, het ideale kanaal waren om hun product door het MKB te laten gebruiken. Op dit moment creëren MSP's nu hun eigen pakketten, onderschreven en versterkt door Guardz.

Dor Eisner, CEO van Guardz, belichtte in een interview de reis van het bedrijf. Hij benadrukte: 'Het is een gemengde oplossing, mogelijk gemaakt door Guardz, maar met het logo van de MSP voorop.'

De bedoeling achter deze financieringsronde is om extra technisch talent aan te trekken om het Guardz product te blijven verbeteren. Het bedrijf richt zich voornamelijk op klanten in de VS, het VK en Australië. Momenteel maken ongeveer 200 MSP's gebruik van Guardz, en bedienen ze nog eens ongeveer 3.000 MKB-bedrijven. Dit vertegenwoordigt ongeveer 36.000 gebruikers binnen het beveiligingsaanbod van Guardz. Hoewel beveiliging de belangrijkste bron van inkomsten blijft, is cyberverzekering een optionele toevoeging.

Het vroege groeifonds van Glilot Capital Partners, Glilot+, is de belangrijkste financier in deze ronde. Andere deelnemende investeerders zijn ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels en GKFF Ventures.

Hoewel de waardering van het bedrijf niet openbaar wordt gemaakt, gaf Eisner aan dat het cijfer verdrievoudigd is sinds de laatste fondsenwerving, een startronde van $10 miljoen, die samenviel met de aankondiging van Guardz aan het publiek.

Een van de kerndoelstellingen van Guardz is het ontwikkelen van een robuust beveiligingsplatform voor zijn klanten dat kan concurreren met het aanbod van grotere organisaties. Het platform draait als een beheerde service en vereist weinig input van de klant bij direct beheer. Toch omvat het een groot aantal op AI gebaseerde automatiseringsfuncties: de tools van Guardz detecteren automatisch elke illegale actie, bieden oplossingen tegen dergelijke activiteiten en produceren activiteitenrapporten voor verder onderzoek door de MSP. Bovendien kan de MPS Guardz verder gebruiken om scenario's voor beveiligingsinbreuken op te stellen – afgestemd op de specifieke activiteiten van het MKB in kwestie – om het personeel van hun klanten te helpen trainen.

