Solução de segurança integrada com IA 'Guardz' obtém financiamento Série A de US$ 18 milhões

Guardz, uma startup israelense inovadora que oferece uma solução abrangente que integra seguro cibernético e segurança para pequenas e médias empresas (SMBs), reabasteceu com sucesso seus cofres com US$ 18 milhões adicionais de uma rodada de financiamento da Série A.

A empresa, que saiu das sombras há menos de um ano, no final de janeiro de 2023, ajustou rapidamente a sua perspetiva de negócio. Originalmente, Guardz pretendia vender diretamente para pequenas e médias empresas. No entanto, uma mudança tornou-se evidente quando ficou claro que os prestadores de serviços geridos (MSP), que cuidam dos serviços de TI para as PME, eram o canal ideal para que os seus produtos fossem utilizados pelas PME. Neste ponto, os MSPs estão criando seus próprios pacotes, endossados ​​e fortalecidos pela Guardz.

Dor Eisner, CEO da Guardz, destacou em entrevista a trajetória da empresa. Ele enfatizou: 'É uma solução combinada, desenvolvida pela Guardz, mas com o logotipo do MSP na frente.'

A intenção por trás desta rodada de financiamento é contratar talentos adicionais de engenharia para continuar aprimorando o produto Guardz. A empresa atende principalmente clientes baseados nos EUA, Reino Unido e Austrália. Atualmente, cerca de 200 MSPs estão usando Guardz, atendendo ainda cerca de 3.000 pequenas e médias empresas. Isso representa aproximadamente 36.000 usuários incluídos nas ofertas de segurança da Guardz. Embora a segurança continue a ser a principal fonte de receitas, o seguro cibernético permanece como um complemento opcional.

O fundo de crescimento inicial da Glilot Capital Partners, Glilot+, é o principal financiador nesta rodada. Outros investidores participantes incluem ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels e GKFF Ventures.

Embora a avaliação da empresa permaneça não revelada, Eisner indicou que o número triplicou desde o último esforço de arrecadação de fundos, uma rodada inicial de US$ 10 milhões, coincidindo com o anúncio Guardz ao público.

Um dos principais objetivos da Guardz é desenvolver uma plataforma de segurança robusta para seus clientes que possa competir com as ofertas de organizações maiores. A plataforma funciona como um serviço gerenciado, exigindo pouca participação do cliente no gerenciamento direto. No entanto, inclui uma série de recursos de automação baseados em IA: as ferramentas do Guardz detectam automaticamente qualquer ação ilícita, oferecendo soluções contra tais atividades e produzindo relatórios de atividades para investigação adicional pelo MSP. Além disso, o MPS pode utilizar ainda mais Guardz para criar cenários de violação de segurança – adaptados às operações específicas da SMB em questão – para ajudar a treinar a força de trabalho de seus clientes.

