Solusi Keamanan Terintegrasi AI 'Guardz' Raih Pendanaan Seri A senilai $18 Juta

Guardz, sebuah perusahaan rintisan inovatif Israel yang menawarkan solusi komprehensif yang mengintegrasikan asuransi siber dan keamanan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), telah berhasil menambah pundi-pundinya dengan tambahan $18 juta dari putaran pendanaan Seri A.

Perusahaan yang keluar dari bayang-bayang kurang dari setahun lalu, pada penutupan Januari 2023, telah dengan cepat menyesuaikan perspektif bisnisnya. Semula Guardz bermaksud menjual langsung ke UKM. Namun, perubahan menjadi jelas ketika jelas bahwa penyedia layanan terkelola (MSP), yang menangani layanan TI untuk UKM, merupakan saluran ideal agar produk mereka dapat digunakan oleh UKM. Pada titik ini, MSP kini membuat paket mereka sendiri, didukung dan diperkuat oleh Guardz.

Dor Eisner, CEO Guardz, menyoroti dalam sebuah wawancara perjalanan perusahaan. Dia menekankan: 'Ini adalah solusi campuran, didukung oleh Guardz tetapi dengan logo MSP di depannya.'

Tujuan di balik putaran pendanaan ini adalah untuk merekrut talenta teknik tambahan untuk terus meningkatkan produk Guardz. Perusahaan ini terutama melayani klien yang berbasis di AS, Inggris, dan Australia. Saat ini, sekitar 200 MSP menggunakan Guardz, yang selanjutnya melayani sekitar 3.000 UKM. Ini mewakili sekitar 36.000 pengguna yang duduk dalam penawaran keamanan Guardz. Meskipun keamanan tetap menjadi sumber pendapatan utama, asuransi siber merupakan tambahan opsional.

Dana pertumbuhan awal Glilot Capital Partners, Glilot+, adalah pendukung keuangan utama dalam putaran ini. Investor lain yang berpartisipasi termasuk ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels, dan GKFF Ventures.

Meskipun penilaian perusahaan masih dirahasiakan, Eisner mengindikasikan bahwa angka tersebut telah tumbuh tiga kali lipat sejak upaya penggalangan dana terakhir, putaran awal senilai $10 juta, bertepatan dengan pengumuman Guardz kepada publik.

Salah satu tujuan inti Guardz adalah mengembangkan platform keamanan yang kuat untuk kliennya yang dapat bersaing dengan penawaran organisasi yang lebih besar. Platform ini berjalan sebagai layanan terkelola, memerlukan sedikit masukan pelanggan dalam pengelolaan langsung. Namun, ini terdiri dari sejumlah fitur otomatisasi berbasis AI: Alat Guardz secara otomatis mendeteksi tindakan terlarang apa pun, menawarkan solusi terhadap aktivitas tersebut dan menghasilkan laporan aktivitas untuk penyelidikan lebih lanjut oleh MSP. Selain itu, MPS selanjutnya dapat memanfaatkan Guardz untuk menyusun skenario pelanggaran keamanan – yang disesuaikan dengan operasi spesifik UKM yang bersangkutan – untuk membantu melatih tenaga kerja klien mereka.

