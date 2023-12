Решение для интегрированной безопасности с искусственным интеллектом Guardz получило финансирование в размере 18 миллионов долларов США

Guardz, инновационная израильская стартап-компания, предлагающая комплексное решение, объединяющее киберстрахование и безопасность для малых и средних предприятий (SMB), успешно пополнила свою казну дополнительными 18 миллионами долларов США в рамках раунда финансирования серии A.

Компания, вышедшая из тени менее года назад, в конце января 2023 года, быстро скорректировала перспективы своего бизнеса. Первоначально Guardz намеревалась продавать продукцию напрямую предприятиям малого и среднего бизнеса. Однако поворот стал очевиден, когда стало ясно, что поставщики управляемых услуг (MSP), которые заботятся об ИТ-услугах для малого и среднего бизнеса, являются идеальным каналом для использования их продукта малым и средним бизнесом. На данный момент MSP создают свои собственные пакеты, одобренные и усиленные Guardz.

Дор Эйснер, генеральный директор Guardz, рассказал в интервью о пути компании. Он подчеркнул: «Это смешанное решение на базе Guardz, но с логотипом MSP спереди».

Цель этого раунда финансирования — нанять дополнительных инженеров для дальнейшего совершенствования продукта Guardz. Фирма в основном обслуживает клиентов из США, Великобритании и Австралии. В настоящее время около 200 MSP используют Guardz, что дополнительно обслуживает около 3000 предприятий малого и среднего бизнеса. Это соответствует примерно 36 000 пользователей, пользующихся предложениями безопасности Guardz. Хотя безопасность остается основным источником дохода, киберстрахование выступает в качестве необязательного дополнения.

Фонд раннего роста Glilot Capital Partners, Glilot+, является главным финансовым спонсором в этом раунде. Среди других участвующих инвесторов — ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels и GKFF Ventures.

Хотя оценка компании остается нераскрытой, Эйснер отметил, что эта цифра выросла в три раза с момента последней попытки по сбору средств, стартового раунда в 10 миллионов долларов, что совпало с объявлением Guardz общественности.

Одной из основных целей Guardz является разработка надежной платформы безопасности для своих клиентов, способной конкурировать с предложениями более крупных организаций. Платформа работает как управляемая услуга, требующая минимального участия клиента в прямом управлении. Тем не менее, он включает в себя множество функций автоматизации на основе искусственного интеллекта: инструменты Guardz автоматически обнаруживают любые незаконные действия, предлагают решения против такой деятельности и создают отчеты о деятельности для дальнейшего расследования со стороны MSP. Кроме того, MPS может дополнительно использовать Guardz для разработки сценариев нарушения безопасности – адаптированных к конкретным операциям рассматриваемого малого и среднего бизнеса – чтобы помочь в обучении персонала своего клиента.

