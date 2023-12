La solución de seguridad integrada en IA 'Guardz' obtiene una financiación Serie A de 18 millones de dólares

Guardz, una innovadora empresa emergente israelí que ofrece una solución integral que integra ciberseguros y seguridad para pequeñas y medianas empresas (PYMES), ha llenado con éxito sus arcas con 18 millones de dólares adicionales de una ronda de financiación Serie A.

La empresa, que salió de las sombras hace menos de un año, a finales de enero de 2023, ha ajustado rápidamente su perspectiva empresarial. Originalmente, Guardz tenía la intención de vender directamente a las PYMES. Sin embargo, se hizo evidente un giro cuando quedó claro que los proveedores de servicios gestionados (MSP), que se encargan de los servicios de TI para las PYMES, eran el conducto ideal para que las PYMES utilizaran su producto. En este punto, los MSP están creando sus propios paquetes, respaldados y fortalecidos por Guardz.

Dor Eisner, director ejecutivo de Guardz, destacó en una entrevista el recorrido de la empresa. Destacó: "Es una solución combinada, impulsada por Guardz pero con el logo del MSP al frente".

La intención detrás de esta ronda de financiación es contratar talentos de ingeniería adicionales para seguir mejorando el producto Guardz. La firma atiende principalmente a clientes con sede en EE. UU., Reino Unido y Australia. Actualmente, alrededor de 200 MSP utilizan Guardz y atienden a unas 3000 PYMES. Esto representa aproximadamente 36.000 usuarios incluidos en las ofertas de seguridad de Guardz. Si bien la seguridad sigue siendo la principal fuente de ingresos, el seguro cibernético es una adición opcional.

El fondo de crecimiento inicial de Glilot Capital Partners, Glilot+, es el principal patrocinador financiero de esta ronda. Otros inversores participantes incluyen ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels y GKFF Ventures.

Si bien la valoración de la compañía sigue sin revelarse, Eisner indicó que la cifra se ha triplicado desde el último esfuerzo de recaudación de fondos, una ronda inicial de 10 millones de dólares, coincidiendo con el anuncio Guardz al público.

Uno de los objetivos principales de Guardz es desarrollar una plataforma de seguridad sólida para sus clientes que pueda competir con las ofertas de organizaciones más grandes. La plataforma funciona como un servicio gestionado y requiere poca participación del cliente en la gestión directa. Sin embargo, comprende una serie de funciones de automatización basadas en IA: las herramientas de Guardz detectan automáticamente cualquier acción ilícita, ofrecen soluciones contra dicha actividad y producen informes de actividad para una mayor investigación por parte del MSP. Además, los MPS pueden utilizar Guardz para crear escenarios de violaciones de seguridad (adaptados a las operaciones específicas de la PYME en cuestión) para ayudar a capacitar a la fuerza laboral de sus clientes.

