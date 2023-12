人工智能集成安全解决方案“Guardz”获得 1800 万美元 A 轮融资

Guardz是一家创新型以色列初创公司,为中小企业 (SMB) 提供集成网络保险和安全的综合解决方案,该公司已在 A 轮融资中成功获得 1800 万美元的额外资金。

该公司在不到一年前,即2023年1月结束时走出阴影,迅速调整了业务前景。最初, Guardz打算直接向中小企业销售。然而,当为中小型企业提供 IT 服务的托管服务提供商 (MSP) 显然是让中小型企业使用其产品的理想渠道时,转向就变得明显了。目前,MSP 正在创建自己的软件包,并得到Guardz的认可和强化。

Guardz首席执行官 Dor Eisner 在接受采访时强调了公司的发展历程。他强调:“这是一个混合解决方案,由 Guardz 提供支持,但前面带有 MSP 徽标。”

此轮融资的目的是聘请更多的工程人才来不断增强Guardz产品。该公司主要服务于美国、英国和澳大利亚的客户。目前,约有 200 家 MSP 正在使用Guardz ,进一步满足了约 3,000 家中小企业的需求。这代表Guardz安全产品中约有 36,000 名用户。虽然安全仍然是核心收入来源,但网络保险是一个可选的补充。

Glilot Capital Partners的早期成长基金Glilot+是本轮的首席财务支持者。其他参与的投资者包括 ClearSky、Hanaco Ventures、iAngels 和 GKFF Ventures。

尽管该公司的估值尚未披露,但艾斯纳表示,自上次 1000 万美元种子轮融资以来,这一数字已增长了三倍,同时Guardz向公众宣布了这一消息。

Guardz 的核心目标之一是为其客户开发一个强大的安全平台,使其能够与大型组织的产品竞争。该平台作为托管服务运行,在直接管理中几乎不需要客户输入。然而,它包含许多基于人工智能的自动化功能: Guardz的工具自动检测任何非法行为,针对此类活动提供解决方案,并生成活动报告以供 MSP 进一步调查。此外,MPS 还可以进一步利用Guardz来设计安全漏洞场景(根据相关中小型企业的具体运营情况量身定制),以帮助培训客户的员工队伍。

