الحل الأمني ​​المتكامل بالذكاء الاصطناعي "Guardz" يحصل على تمويل من السلسلة A بقيمة 18 مليون دولار

نجحت شركة Guardz ، وهي شركة إسرائيلية ناشئة مبتكرة تقدم حلاً شاملاً يدمج التأمين السيبراني والأمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMBs)، في تعزيز خزائنها بمبلغ إضافي قدره 18 مليون دولار من جولة التمويل من السلسلة A.

قامت الشركة، التي خرجت من الظل قبل أقل من عام، في نهاية يناير 2023، بتعديل منظور أعمالها بسرعة. في الأصل، كان Guardz يعتزم البيع مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، أصبح المحور واضحًا عندما أصبح من الواضح أن مقدمي الخدمات المدارة (MSPs)، الذين يعتنون بخدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، كانوا هم القناة المثالية لاستخدام منتجاتهم من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. في هذه المرحلة، يقوم MSPs الآن بإنشاء حزمهم الخاصة، والتي تم اعتمادها وتحصينها بواسطة Guardz.

سلط دور آيسنر، الرئيس التنفيذي لشركة Guardz ، الضوء في مقابلة على رحلة الشركة. وأكد: "إنه حل مختلط، مدعوم من Guardz ولكن مع شعار MSP في المقدمة".

الهدف من جولة التمويل هذه هو توظيف مواهب هندسية إضافية لمواصلة تحسين منتج Guardz. تقدم الشركة خدماتها في المقام الأول للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. حاليًا، يستخدم حوالي 200 MSP Guardz ، مما يوفر خدمات إضافية لنحو 3000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. ويمثل هذا ما يقرب من 36000 مستخدم موجودين ضمن عروض الأمان التي تقدمها Guardz. وفي حين يظل الأمن هو المصدر الأساسي للإيرادات، فإن التأمين السيبراني يمثل إضافة اختيارية.

ويعتبر صندوق النمو المبكر التابع لشركة Glilot Capital Partners، Glilot+، هو الداعم المالي الرئيسي في هذه الجولة. ومن بين المستثمرين المشاركين الآخرين ClearSky وHanaco Ventures وiAngels وGKFF Ventures.

في حين أن تقييم الشركة لا يزال غير معلن، أشار آيزنر إلى أن الرقم زاد ثلاثة أضعاف منذ آخر جهود جمع التبرعات، وهي جولة تأسيسية بقيمة 10 ملايين دولار، بالتزامن مع إعلان Guardz للجمهور.

أحد الأهداف الأساسية لشركة Guardz هو تطوير منصة أمنية قوية لعملائها يمكنها التنافس مع عروض المؤسسات الأكبر حجمًا. تعمل المنصة كخدمة مُدارة، وتتطلب القليل من مدخلات العملاء في الإدارة المباشرة. ومع ذلك، فهو يشتمل على مجموعة من ميزات الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي: تكتشف أدوات Guardz تلقائيًا أي عمل غير مشروع، وتقدم حلولاً ضد هذا النشاط وتنتج تقارير الأنشطة لمزيد من التحقيق بواسطة MSP. علاوة على ذلك، يمكن لـ MPS استخدام Guardz أيضًا لصياغة سيناريوهات الاختراق الأمني ​​- المصممة خصيصًا للعمليات المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية - للمساعدة في تدريب القوى العاملة لدى عملائها.

