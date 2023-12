La solution de sécurité intégrée à l'IA « Guardz » saisit un financement de série A de 18 millions de dollars

Guardz, une start-up israélienne innovante qui propose une solution complète intégrant cyberassurance et sécurité pour les petites et moyennes entreprises (PME), a réussi à renflouer ses coffres avec 18 millions de dollars supplémentaires issus d'un cycle de financement de série A.

L’entreprise, sortie de l’ombre il y a moins d’un an, fin janvier 2023, a rapidement adapté ses perspectives commerciales. À l’origine, Guardz avait l’intention de vendre directement aux PME. Cependant, un tournant est devenu évident lorsqu'il est devenu clair que les fournisseurs de services gérés (MSP), qui s'occupent des services informatiques pour les PME, étaient le canal idéal pour que leurs produits soient utilisés par les PME. À ce stade, les MSP créent désormais leurs propres packages, approuvés et renforcés par Guardz.

Dor Eisner, PDG de Guardz, a souligné dans une interview le parcours de l'entreprise. Il a souligné : « C'est une solution mixte, propulsée par Guardz mais avec le logo du MSP devant. »

L'intention derrière ce cycle de financement est d'embaucher des ingénieurs supplémentaires pour continuer à améliorer le produit Guardz. L'entreprise s'adresse principalement à des clients basés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Actuellement, environ 200 MSP utilisent Guardz, s'adressant également à environ 3 000 PME. Cela représente environ 36 000 utilisateurs bénéficiant des offres de sécurité de Guardz. Si la sécurité reste la principale source de revenus, la cyber-assurance constitue un complément facultatif.

Le fonds de croissance précoce de Glilot Capital Partners, Glilot+, est le principal bailleur de fonds de ce tour de table. Les autres investisseurs participants incluent ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels et GKFF Ventures.

Bien que la valorisation de la société reste confidentielle, Eisner a indiqué que ce chiffre avait triplé depuis la dernière levée de fonds, une levée de fonds de 10 millions de dollars, coïncidant avec l'annonce publique de Guardz.

L'un des principaux objectifs de Guardz est de développer pour ses clients une plateforme de sécurité robuste, capable de rivaliser avec les offres des plus grandes organisations. La plateforme fonctionne comme un service géré, nécessitant peu d'intervention du client dans la gestion directe. Pourtant, il comprend une multitude de fonctionnalités d'automatisation basées sur l'IA : les outils de Guardz détectent automatiquement toute action illicite, proposant des solutions contre une telle activité et produisant des rapports d'activité pour une enquête plus approfondie par le MSP. En outre, le MPS peut également utiliser Guardz pour élaborer des scénarios de faille de sécurité – adaptés aux opérations spécifiques de la PME en question – afin de contribuer à la formation du personnel de son client.

