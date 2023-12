Giải pháp bảo mật tích hợp AI 'Guardz' thu được khoản tài trợ Series A trị giá 18 triệu USD

Guardz, một công ty khởi nghiệp sáng tạo của Israel cung cấp giải pháp toàn diện tích hợp bảo hiểm mạng và bảo mật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), đã nạp thành công vào kho bạc của mình với khoản tiền bổ sung 18 triệu USD từ vòng cấp vốn Series A.

Công ty, mới bước ra khỏi bóng tối cách đây chưa đầy một năm, vào cuối tháng 1 năm 2023, đã nhanh chóng điều chỉnh quan điểm kinh doanh của mình. Ban đầu, Guardz dự định bán trực tiếp cho các SMB. Tuy nhiên, một sự thay đổi đã trở nên rõ ràng khi rõ ràng rằng các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP), những người đảm nhiệm các dịch vụ CNTT cho SMB, là kênh lý tưởng để các SMB sử dụng sản phẩm của họ. Tại thời điểm này, MSP hiện đang tạo các gói của riêng họ, được Guardz xác nhận và củng cố.

Dor Eisner, Giám đốc điều hành của Guardz, đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn về hành trình của công ty. Ông nhấn mạnh: 'Đó là một giải pháp tổng hợp, được cung cấp bởi Guardz nhưng có logo của MSP ở phía trước.'

Mục đích đằng sau vòng tài trợ này là thuê thêm nhân tài kỹ thuật để tiếp tục nâng cao sản phẩm Guardz. Công ty chủ yếu phục vụ khách hàng có trụ sở tại Mỹ, Anh và Úc. Hiện tại, khoảng 200 MSP đang sử dụng Guardz, phục vụ thêm cho khoảng 3.000 SMB. Điều này đại diện cho khoảng 36.000 người dùng tham gia các dịch vụ bảo mật của Guardz. Trong khi bảo mật vẫn là nguồn doanh thu cốt lõi thì bảo hiểm mạng chỉ là một phần bổ sung tùy chọn.

Quỹ tăng trưởng ban đầu của Glilot Capital Partners, Glilot+, là người hỗ trợ tài chính chính trong vòng này. Các nhà đầu tư tham gia khác bao gồm ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels và GKFF Ventures.

Mặc dù mức định giá của công ty vẫn chưa được tiết lộ, Eisner chỉ ra rằng con số này đã tăng gấp ba lần kể từ nỗ lực gây quỹ cuối cùng, vòng gọi vốn ban đầu trị giá 10 triệu USD, trùng với thông báo của Guardz ra công chúng.

Một trong những mục tiêu cốt lõi của Guardz là phát triển một nền tảng bảo mật mạnh mẽ cho khách hàng của mình, nền tảng này có thể cạnh tranh với các dịch vụ của các tổ chức lớn hơn. Nền tảng này hoạt động như một dịch vụ được quản lý, yêu cầu ít sự tham gia của khách hàng trong việc quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, nó bao gồm một loạt các tính năng tự động hóa dựa trên AI: các công cụ của Guardz tự động phát hiện mọi hành động bất hợp pháp, đưa ra giải pháp chống lại hoạt động đó và tạo báo cáo hoạt động để MSP điều tra thêm. Ngoài ra, MPS có thể sử dụng Guardz hơn nữa để tạo ra các kịch bản vi phạm an ninh – phù hợp với các hoạt động cụ thể của SMB được đề cập – để giúp đào tạo lực lượng lao động của khách hàng của họ.

