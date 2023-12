โซลูชันความปลอดภัยแบบรวม AI 'Guardz' คว้าเงินทุน Series A มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์

Guardz บริษัทสตาร์ทอัพนวัตกรรมใหม่ของอิสราเอลที่นำเสนอโซลูชั่นครบวงจรที่ผสานการประกันภัยทางไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) ได้ประสบความสำเร็จในการเติมเงินเข้ากองทุนด้วยเงินเพิ่มอีก 18 ล้านดอลลาร์จากการระดมทุน Series A

บริษัทซึ่งก้าวออกมาจากเงามืดเมื่อไม่ถึงหนึ่งปีที่แล้ว ณ สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว เดิมที Guardz ตั้งใจที่จะขายโดยตรงให้กับ SMB อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญเริ่มปรากฏชัดเมื่อเห็นได้ชัดว่าผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดการ (MSP) ซึ่งดูแลบริการด้านไอทีสำหรับ SMB นั้นเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในการทำให้ SMB ใช้ผลิตภัณฑ์ของตน ณ จุดนี้ MSP กำลังสร้างแพ็คเกจของตนเอง ซึ่งได้รับการรับรองและเสริมประสิทธิภาพโดย Guardz

Dor Eisner ซีอีโอของ Guardz เน้นย้ำในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเดินทางของบริษัท เขาเน้นย้ำว่า: 'มันเป็นโซลูชั่นแบบผสมผสานที่ขับเคลื่อนโดย Guardz แต่มีโลโก้ของ MSP อยู่ข้างหน้า'

ความตั้งใจเบื้องหลังการระดมทุนครั้งนี้คือการจ้างผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Guardz ต่อไป บริษัทให้บริการลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียเป็นหลัก ปัจจุบัน มี MSP ประมาณ 200 รายที่ใช้ Guardz และรองรับ SMB อีกประมาณ 3,000 ราย ซึ่งแสดงถึงผู้ใช้ประมาณ 36,000 รายที่อยู่ในข้อเสนอด้านความปลอดภัยของ Guardz แม้ว่าความปลอดภัยยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก แต่การประกันภัยทางไซเบอร์ก็ถือเป็นทางเลือกเสริม

กองทุนที่มีการเติบโตในช่วงแรกของ Glilot Capital Partners หรือ Glilot+ คือผู้สนับสนุนหลักทางการเงินในรอบนี้ นักลงทุนที่เข้าร่วมรายอื่นๆ ได้แก่ ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels และ GKFF Ventures

ในขณะที่การประเมินมูลค่าของบริษัทยังคงไม่เปิดเผย Eisner ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นสามเท่านับตั้งแต่ความพยายามระดมทุนครั้งล่าสุด ซึ่งระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศ Guardz ต่อสาธารณะ

วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของ Guardz คือการพัฒนาแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับลูกค้าซึ่งสามารถแข่งขันกับข้อเสนอขององค์กรขนาดใหญ่ได้ แพลตฟอร์มดังกล่าวทำงานเป็นบริการที่ได้รับการจัดการ โดยต้องใช้ข้อมูลจากลูกค้าเพียงเล็กน้อยในการจัดการโดยตรง อย่างไรก็ตาม มันประกอบด้วยโฮสต์ของคุณสมบัติอัตโนมัติที่ใช้ AI: เครื่องมือของ Guardz จะตรวจจับการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติ โดยนำเสนอโซลูชั่นต่อต้านกิจกรรมดังกล่าว และจัดทำรายงานกิจกรรมเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติมโดย MSP นอกจากนี้ MPS ยังสามารถใช้ Guardz เพิ่มเติมเพื่อสร้างสถานการณ์การละเมิดความปลอดภัย ซึ่งปรับให้เหมาะกับการดำเนินงานเฉพาะของ SMB ที่เป็นปัญหา เพื่อช่วยฝึกอบรมพนักงานของลูกค้า

