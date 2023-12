एआई-एकीकृत सुरक्षा समाधान 'गार्ड्ज़' ने $18M सीरीज ए फंडिंग जब्त की

Guardz, एक नवोन्वेषी इज़राइली स्टार्टअप फर्म जो छोटे से मध्यम उद्यमों (एसएमबी) के लिए साइबर बीमा और सुरक्षा को एकीकृत करने वाला एक व्यापक समाधान प्रदान करती है, ने सीरीज़ ए फंडिंग राउंड से अतिरिक्त $ 18 मिलियन के साथ अपने खजाने में सफलतापूर्वक वृद्धि की है।

कंपनी, जो एक साल से भी कम समय पहले जनवरी 2023 के अंत में छाया से बाहर निकली, ने तेजी से अपने व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य को समायोजित किया है। मूल रूप से, Guardz इरादा सीधे एसएमबी को बेचने का था। हालाँकि, एक धुरी तब स्पष्ट हो गई जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी), जो एसएमबी के लिए आईटी सेवाओं की देखभाल करते हैं, एसएमबी द्वारा अपने उत्पाद का उपयोग करने के लिए आदर्श माध्यम थे। इस बिंदु पर, एमएसपी अब अपने स्वयं के पैकेज बना रहे हैं, जो Guardz द्वारा समर्थित और मजबूत हैं।

Guardz के सीईओ डोर आइजनर ने एक साक्षात्कार में कंपनी की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा: 'यह एक मिश्रित समाधान है, जो गार्ड्ज़ द्वारा संचालित है लेकिन एमएसपी का लोगो सामने है।'

इस फंडिंग राउंड के पीछे का इरादा Guardz उत्पाद को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त इंजीनियरिंग प्रतिभा को नियुक्त करना है। कंपनी मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। वर्तमान में, लगभग 200 एमएसपी Guardz उपयोग कर रहे हैं, जो आगे लगभग 3,000 एसएमबी को सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह Guardz की सुरक्षा पेशकशों में बैठे लगभग 36,000 उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि सुरक्षा राजस्व का मुख्य स्रोत बनी हुई है, साइबर बीमा एक वैकल्पिक अतिरिक्त के रूप में खड़ा है।

ग्लिलॉट कैपिटल पार्टनर्स का प्रारंभिक विकास कोष, ग्लिलॉट+, इस दौर में मुख्य वित्तीय सहायक है। अन्य भाग लेने वाले निवेशकों में क्लियरस्काई, हनाको वेंचर्स, आईएंजेल्स और जीकेएफएफ वेंचर्स शामिल हैं।

जबकि कंपनी का मूल्यांकन अज्ञात है, आइजनर ने संकेत दिया कि पिछले धन उगाहने के प्रयास के बाद से यह आंकड़ा तीन गुना बढ़ गया है, $10 मिलियन का सीड राउंड, जनता के लिए Guardz घोषणा के साथ मेल खाता है।

गार्ड्ज़ का एक मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा मंच विकसित करना है जो बड़े संगठनों की पेशकशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। प्लेटफ़ॉर्म एक प्रबंधित सेवा के रूप में चलता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष प्रबंधन में कम ग्राहक इनपुट की आवश्यकता होती है। फिर भी, इसमें एआई-आधारित स्वचालन सुविधाओं का एक समूह शामिल है: Guardz के उपकरण स्वचालित रूप से किसी भी अवैध कार्रवाई का पता लगाते हैं, ऐसी गतिविधि के खिलाफ समाधान पेश करते हैं और एमएसपी द्वारा आगे की जांच के लिए गतिविधि रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके अलावा, एमपीएस सुरक्षा उल्लंघन परिदृश्यों को तैयार करने के लिए Guardz उपयोग कर सकता है - जो कि संबंधित एसएमबी के विशिष्ट संचालन के अनुरूप है - ताकि उनके ग्राहक के कार्यबल को प्रशिक्षित करने में मदद मिल सके।

