AI 통합 보안 솔루션 '가즈', 1,800만 달러 시리즈 A 펀딩 유치

중소기업(SMB)을 위한 사이버 보험과 보안을 통합한 포괄적인 솔루션을 제공하는 혁신적인 이스라엘 스타트업 회사인 Guardz 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 1,800만 달러를 추가로 성공적으로 확보했습니다.

2023년 1월 말을 기점으로 그림자에서 벗어난 이 회사는 비즈니스 관점을 빠르게 조정했습니다. 원래 Guardz SMB에 직접 판매할 계획이었습니다. 그러나 중소기업을 위한 IT 서비스를 관리하는 관리 서비스 제공업체(MSP)가 중소기업이 자사 제품을 사용하도록 하는 이상적인 통로라는 것이 분명해지면서 전환점은 분명해졌습니다. 이 시점에서 MSP는 이제 Guardz 가 승인하고 강화한 자체 패키지를 만들고 있습니다.

Guardz 의 CEO인 Dor Eisner는 인터뷰에서 회사의 여정을 강조했습니다. 그는 다음과 같이 강조했습니다. 'Guardz로 구동되지만 MSP 로고가 앞에 있는 혼합 솔루션입니다.'

이 자금 조달 라운드의 의도는 Guardz 제품을 계속 향상시키기 위해 추가 엔지니어링 인재를 고용하는 것입니다. 이 회사는 주로 미국, 영국 및 호주에 기반을 둔 고객을 대상으로 합니다. 현재 약 200개의 MSP가 Guardz 사용하고 있으며, 추가로 약 3,000개의 SMB에 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 Guardz 의 보안 제품을 사용하는 약 36,000명의 사용자를 나타냅니다. 보안이 여전히 핵심 수익원인 반면, 사이버 보험은 선택 사항입니다.

Glilot Capital Partners의 초기 성장 펀드인 Glilot+가 이번 라운드의 주요 재정 후원자입니다. 기타 참여 투자자로는 ClearSky, Hanaco Ventures, iAngels 및 GKFF Ventures가 있습니다.

회사의 가치 평가는 공개되지 않았지만 Eisner는 Guardz 대중에게 발표한 것과 동시에 마지막 자금 조달 노력인 1,000만 달러의 시드 라운드 이후 이 수치가 3배 증가했다고 밝혔습니다.

Guardz의 핵심 목표 중 하나는 대규모 조직의 제품과 경쟁할 수 있는 클라이언트를 위한 강력한 보안 플랫폼을 개발하는 것입니다. 플랫폼은 관리형 서비스로 실행되므로 직접 관리 시 고객 입력이 거의 필요하지 않습니다. 그러나 이는 다양한 AI 기반 자동화 기능으로 구성됩니다. Guardz 의 도구는 불법 행위를 자동으로 감지하여 그러한 활동에 대한 솔루션을 제공하고 MSP의 추가 조사를 위한 활동 보고서를 생성합니다. 또한 MPS는 Guardz 활용하여 문제의 SMB의 특정 운영에 맞춰 보안 위반 시나리오를 작성하여 고객의 인력을 교육할 수 있습니다.

