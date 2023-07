Google Takvim, profesyonellere ve bağımsız çalışanlara katma değerli yetenekler sunarak, randevuları doğrudan platformun kendisinde planlamalarını ve ödemelerini almalarını sağlıyor. Bu yenilikçi özellik, zamana dayalı bir hizmet modelinde çalışan terapistler veya öğretmenler gibi uygulayıcılar için potansiyel bir oyun değiştiricidir.

Bu özelliğin sabitlenmesi, ünlü ödeme altyapısı sağlayıcısı Stripe ile yapılan bir işbirliğidir. Bundan yararlanmak için Google Takvim kullanıcılarının platformdaki Stripe hesaplarını bağlamaları gerekir. Şimdiye kadar ödeme kabulü uygulanabilir hale geldi; platformun fayda kapsamını daha da geliştirmek.

Kullanıcılarının özerkliğini koruyan Google, kullanıcıların (bireysel veya çalışma alanı yöneticileri) iptal ve geri ödeme protokollerini tasarlamasına olanak tanır. Google, kullanıcı merkezli bir tavır sergileyerek bu konuya müdahil olmaya devam ediyor.

Google, kullanıcılarına karşı adil kalmak için bu hizmete bağlı herhangi bir platform ücreti uygulamadığını onayladı. Ayrıca herhangi bir ödeme bilgisini saklamaktan veya işlemekten kaçınarak kullanıcı verilerini korur - bu, Stripe tarafından yürütülen bir görevdir.

Resmi bir blog gönderisinde Google, "Peşin ödemenin etkinleştirilmesi, kullanılmayanları azaltarak ve işletmelerini daha da genişleterek küçük ölçekli işletme sahiplerine fayda sağlayabilir. Ek olarak, bu özellik, zamanınızı ve ödemelerinizi verimli ve karmaşık olmayan bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.”

Teknoloji devi, aranan bu özelliğin kademeli olarak çeşitli abonelik kullanıcılarına dağıtılacağını duyurdu. Buna önümüzdeki günlerde Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade sürümü, Nonprofits ve Workspace Individual hesap planlarına sahip olanlar dahildir.

