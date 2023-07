O Calendário Google oferece capacidades de valor acrescentado a profissionais e trabalhadores independentes, permitindo-lhes agendar e receber pagamentos por marcações diretamente na própria plataforma. Esta funcionalidade inovadora é uma potencial mudança de paradigma para profissionais, como terapeutas ou tutores, que operam num modelo de serviço baseado no tempo.

Esta funcionalidade é suportada por uma colaboração com o famoso fornecedor de infra-estruturas de pagamento, Stripe. Para tirar partido desta funcionalidade, os utilizadores do Google Calendar têm de associar a sua conta Stripe à plataforma. A aceitação de pagamentos que até agora não era possível torna-se viável, aumentando ainda mais o âmbito da utilidade da plataforma.

Preservando a autonomia dos seus utilizadores, a Google permite que os utilizadores (individuais ou administradores de espaços de trabalho) concebam os seus protocolos de cancelamento e reembolso. A Google não se envolve neste aspeto, mantendo uma atitude centrada no utilizador.

Numa tentativa de ser justa para com os seus utilizadores, a Google confirmou que não aplica quaisquer encargos de plataforma associados a este serviço. Também protege os dados dos utilizadores, não armazenando nem processando quaisquer informações de pagamento - uma tarefa gerida pela Stripe.

Numa publicação oficial no blogue, a Google referiu: "Permitir o pagamento antecipado pode beneficiar os proprietários de pequenas empresas, reduzindo as faltas de comparência e expandindo ainda mais o seu negócio. Além disso, esta funcionalidade permite-lhe gerir o seu tempo e os seus pagamentos de uma forma eficiente e descomplicada."

O gigante da tecnologia anunciou que esse recurso procurado seria gradualmente implantado para vários usuários de assinatura. Isso inclui aqueles com planos de conta Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, a edição Teaching and Learning Upgrade, organizações sem fins lucrativos e Workspace Individual nos próximos dias.

