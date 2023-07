يتقدم تقويم Google في تقديم إمكانات ذات قيمة مضافة للمحترفين والعاملين المستقلين ، مما يمكنهم من جدولة واستلام مدفوعات المواعيد مباشرة على النظام الأساسي نفسه. هذه الميزة المبتكرة هي تغيير محتمل للعبة للممارسين ، مثل المعالجين أو المعلمين ، الذين يعملون على نموذج خدمة قائم على الوقت.

ترسيخ هذه الميزة هو تعاون مع مزود البنية التحتية للدفع الشهير ، Stripe. للاستفادة من ذلك ، يحتاج مستخدمو تقويم Google إلى ربط حساب Stripe الخاص بهم على النظام الأساسي. يصبح قبول الدفع حتى الآن قابلاً للتطبيق ؛ زيادة تعزيز نطاق فائدة المنصة.

مع الحفاظ على استقلالية مستخدميها ، تسمح Google للمستخدمين (سواء الأفراد أو مسؤولي مساحة العمل) بتصميم بروتوكولات الإلغاء واسترداد الأموال الخاصة بهم. تظل Google غير متورطة في هذا الجانب ، مما يحافظ على سلوك يتمحور حول المستخدم.

في خطوة للبقاء عادلاً مع مستخدميها ، أكدت Google أنها لا تطبق أي رسوم على النظام الأساسي مرتبطة بهذه الخدمة. كما أنه يحمي بيانات المستخدم عن طريق الامتناع عن تخزين أو معالجة أي معلومات دفع - وهي مهمة يتولاها Stripe.

في إحدى المدونات الرسمية ، أشارت Google إلى أن "تمكين الدفع مقدمًا يمكن أن يفيد أصحاب الأعمال الصغيرة من خلال تقليل عدم الحضور وتوسيع أعمالهم بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، تزودك هذه الميزة بإدارة وقتك ومدفوعاتك بطريقة فعالة وغير معقدة. "

أعلن عملاق التكنولوجيا أنه سيتم نشر هذه الميزة المرغوبة تدريجياً لمستخدمي الاشتراك المختلفين. وهذا يشمل أولئك الذين لديهم Business Standard ، و Business Plus ، و Enterprise Standard ، و Enterprise Plus ، و Education Fundamentals ، و Education Standard ، و Education Plus ، وإصدار ترقية التدريس والتعلم ، والمنظمات غير الربحية ، وخطط حساب Workspace الفردية في غضون الأيام المقبلة.

وبالمثل ، AppMaster are constantly exploring new possibilities to streamline the user experience and broaden the feature set. As a pioneer in the no-code domain, AppMaster platform equips its users with various tools to create and manage web, mobile and backend applications in an integrated environment effortlessly thereby expediting the application development process significantly.