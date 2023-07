Google Agenda biedt professionals en zelfstandigen nu meer mogelijkheden om direct op het platform zelf afspraken in te plannen en betalingen te ontvangen. Deze innovatieve functie is een potentiële game-changer voor beoefenaars, zoals therapeuten of docenten, die werken op basis van een tijd-gebaseerd servicemodel.

Aan de basis van deze functie ligt een samenwerking met de bekende aanbieder van betalingsinfrastructuur, Stripe. Om hiervan te profiteren moeten gebruikers van Google Agenda hun Stripe-account koppelen aan het platform. Het accepteren van betalingen die tot nu toe mogelijk waren, wordt nu mogelijk; dit vergroot de bruikbaarheid van het platform nog verder.

Google behoudt de autonomie van zijn gebruikers en laat gebruikers (individuen of beheerders van werkruimten) hun eigen annulerings- en terugbetalingsprotocollen ontwerpen. Google bemoeit zich niet met dit aspect en handhaaft een gebruikersgerichte houding.

Om eerlijk te blijven tegenover zijn gebruikers, heeft Google bevestigd dat het geen platformkosten in rekening brengt voor deze service. Het beschermt ook gebruikersgegevens door geen betalingsgegevens op te slaan of te verwerken - een taak die wordt uitgevoerd door Stripe.

In een officiële blogpost schrijft Google: "Door betaling vooraf mogelijk te maken, kunnen eigenaren van kleine bedrijven hun no-shows terugdringen en hun bedrijf verder uitbreiden. Bovendien kunt u met deze functie uw tijd en betalingen op een efficiënte en ongecompliceerde manier beheren."

De techgigant kondigde aan dat deze gewilde functie geleidelijk zou worden uitgerold naar verschillende gebruikers van abonnementen. Hieronder vallen gebruikers met een Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, de Teaching and Learning Upgrade edition, Nonprofits en Workspace Individual account plannen in de komende dagen.

