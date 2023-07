Lịch Google tăng cường cung cấp các khả năng giá trị gia tăng cho các chuyên gia và người làm việc độc lập, cho phép họ lên lịch và nhận thanh toán cho các cuộc hẹn trực tiếp trên chính nền tảng này. Tính năng sáng tạo này là một công cụ thay đổi cuộc chơi tiềm năng cho những người hành nghề, chẳng hạn như nhà trị liệu hoặc gia sư, những người hoạt động theo mô hình dịch vụ dựa trên thời gian.

Điểm cố định của tính năng này là sự hợp tác với nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán nổi tiếng, Stripe. Để tận dụng điều này, người dùng Lịch Google cần liên kết tài khoản Stripe của họ trên nền tảng. Cho đến nay việc chấp nhận thanh toán trở nên khả thi; tăng cường hơn nữa phạm vi tiện ích của nền tảng.

Để duy trì quyền tự chủ của người dùng, Google cho phép người dùng (cá nhân hoặc quản trị viên không gian làm việc) thiết kế các giao thức hủy và hoàn tiền của họ. Google vẫn không tham gia vào khía cạnh này, duy trì thái độ lấy người dùng làm trung tâm.

Trong một động thái để giữ công bằng cho người dùng của mình, Google đã xác nhận rằng họ không áp dụng bất kỳ khoản phí nền tảng nào liên quan đến dịch vụ này. Nó cũng bảo vệ dữ liệu người dùng bằng cách hạn chế lưu trữ hoặc xử lý bất kỳ thông tin thanh toán nào – một nhiệm vụ do Stripe xử lý.

Trong một bài đăng trên blog chính thức, Google đã lưu ý: “Việc cho phép thanh toán trước có thể mang lại lợi ích cho các chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ bằng cách giảm số lượng khách vắng mặt và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ hơn nữa. Ngoài ra, tính năng này trang bị cho bạn khả năng quản lý thời gian và các khoản thanh toán của mình một cách hiệu quả và không phức tạp.”

Gã khổng lồ công nghệ đã thông báo rằng tính năng được săn đón này sẽ dần dần được triển khai cho nhiều người dùng đăng ký khác nhau. Điều này bao gồm những người có Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, phiên bản Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits và các gói tài khoản Workspace Individual trong những ngày tới.

