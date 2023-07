Google Kalender semakin menawarkan kemampuan bernilai tambah bagi pekerja profesional dan mandiri, memungkinkan mereka menjadwalkan dan menerima pembayaran untuk janji temu secara langsung di platform itu sendiri. Fitur inovatif ini berpotensi menjadi pengubah permainan bagi para praktisi, seperti terapis atau tutor, yang menjalankan model layanan berbasis waktu.

Penahan fitur ini merupakan kolaborasi dengan penyedia infrastruktur pembayaran ternama, Stripe. Untuk memanfaatkan ini, pengguna Google Kalender perlu menautkan akun Stripe mereka di platform. Sampai sekarang penerimaan pembayaran menjadi layak; semakin meningkatkan cakupan utilitas platform.

Mempertahankan otonomi penggunanya, Google mengizinkan pengguna (baik individu atau administrator ruang kerja) untuk merancang protokol pembatalan dan pengembalian dana mereka. Google tetap tidak terlibat dalam aspek ini, mempertahankan sikap yang berpusat pada pengguna.

Dalam upaya untuk tetap adil kepada penggunanya, Google mengonfirmasi tidak menerapkan biaya platform apa pun yang terkait dengan layanan ini. Itu juga melindungi data pengguna dengan menahan diri dari menyimpan atau memproses informasi pembayaran apa pun – tugas yang ditangani oleh Stripe.

Dalam posting blog resmi, Google mencatat, “Mengaktifkan pembayaran di muka dapat menguntungkan pemilik usaha skala kecil dengan mengurangi ketidakhadiran dan memperluas bisnis mereka lebih jauh. Selain itu, fitur ini membekali Anda untuk mengatur waktu dan pembayaran dengan cara yang efisien dan tidak rumit.”

Raksasa teknologi tersebut mengumumkan bahwa fitur yang banyak dicari ini akan diterapkan secara bertahap ke berbagai pengguna langganan. Ini termasuk mereka yang memiliki paket akun Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Nirlaba, dan Workspace Individual dalam beberapa hari mendatang.

Demikian pula, platform berkinerja tinggi seperti AppMaster are constantly exploring new possibilities to streamline the user experience and broaden the feature set. As a pioneer in the no-code domain, AppMaster platform equips its users with various tools to create and manage web, mobile and backend applications in an integrated environment effortlessly thereby expediting the application development process significantly.